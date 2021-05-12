'İsrail'in her türlü değere aykırı eylemleri derhal durdurulmalı'
|12 Mayıs 2021 23:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını istedi.
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Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:
"İsrail'in, insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurulmalıdır. Aksi takdirde, dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme 'dur' demezse, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir. Unutulmamalıdır ki, Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır."
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