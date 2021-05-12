1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düz Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı
 12 Mayıs 2021 23:55
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Düz Tepe Üs Bölgesin'deki askerlerin bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Ramazan bayramı öncesi geldiği Yüksekova ilçesinde ilk önce özel harekat polislerini ziyaret etti, ardından da Ramazan'ın son iftarını İkiyaka Köyü muhtarı Necmettin Kamalı ve ailesi ile iftar yaptı. Bakan Soylu daha sonra 3 bin 480 metre rakımda, Türkiye'nin en yüksek sınır üs bölgesi olan, Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'ne geçti. Burada Mehmetçik ile bir arya gelen Bakan Soylu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygı değer komutanlarımız, er, erbaş ve uzman çavuşlarımız. Öncelikle hepinizi Ramazan bayramını arifesinde en kalbi duygularmla selamlıyorum. Şu anda bulunduğunuz yerlerin ne kadar önemli olduğunu özellikle biliyorum ve burada verdiğiniz bu mücadele sebebiyle de sizleri tebrik ediyorum. Tabi buralarda daha önce çok şehitlerimiz oldu mekanları cennet olsun inşallah yaralılarımiza da rabbim şifalar versin inşallah. Bu sürdürdüğünüz mucadelede şahsım ve milletim adına sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve zafere artık bir an kaldı bir nebze kaldı. Bu zaferin inşallah beraberce inanıyorum ki kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuyabilmesi gerçekleştirdik biliyorsunuz. Çünkü onların ardından sizlerin verdiği mücadele özellikle şehitlerimiz rahat etmiştir. Tekrar ben Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Bakan Soylu ise "Başkanın bütün arkadaşlarımız başkomutanımızın bayramını tebrik ediyorlar hürmetlerini saygılarını iletiyorlar. Ailece nice bayramlara Allah başımızdan eksik etmesin diyorlar" dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
13 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
13 Mayıs 2021 00:01		 'İsrail'in her türlü değere aykırı eylemleri derhal durdurulmalı'
12 Mayıs 2021 23:43
Çin'den Türkiye'ye gelen aşı sayısı belli oldu
12 Mayıs 2021 22:59		 Kılıçdaroğlu: Belediye Kanunu'nun değişmesi lazım
12 Mayıs 2021 22:55
Bakan Soylu, iftarını Kamalı ailesinin evinde açtı
12 Mayıs 2021 22:02		 Bakan Soylu, özel harekat polisleriyle bayramlaştı
12 Mayıs 2021 21:02
'İslam düşmanlığı virüsü Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor'
12 Mayıs 2021 20:34		 Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı
12 Mayıs 2021 20:19
Sağlık personelinin eşleri de aşılanacak
12 Mayıs 2021 20:04		 Türkiye ve Sırbistan aşı sertifikası uygulamasına geçiyor
12 Mayıs 2021 19:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - YÖK kararı sonrası üniversitelerde araştırma görevlisi istihdamı azaldı!00:01 - 13 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:55 - Erdoğan, Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı23:52 - Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor23:43 - 'İsrail'in her türlü değere aykırı eylemleri derhal durdurulmalı'23:39 - Nemrut'un Krater Gölü, görsel şölen sunuyor
23:37 - Egzoz emisyonu muayenesi 17 Mayıs sonrası yaptırılabilecek23:36 - Deniz salyası içme suyu tesisinin filtrelerini tıkadı23:34 - Doktor Zeynep Erdoğan'a veda23:17 - ABD havayolu şirketleri Tel Aviv uçuşlarını iptal etti22:59 - Çin'den Türkiye'ye gelen aşı sayısı belli oldu22:57 - ABD Xiaomi'yi kara listeden çıkarıyor
22:55 - Kılıçdaroğlu: Belediye Kanunu'nun değişmesi lazım22:29 - MEB: 17 Mayıs'ta uzaktan eğitim yapılacak22:08 - MEB, liselerdeki sınav düzenlemesine ilişkin soruları yanıtladı22:02 - Bakan Soylu, iftarını Kamalı ailesinin evinde açtı21:58 - Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı
21:35 - Gazze'de şehit sayısı 65, yaralı sayısı ise 365'e yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK kararı sonrası üniversitelerde araştırma görevlisi istihdamı azaldı!
13 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayram arifesi 2
sultaniye 1
venüs 2
en sevdiğiniz özelliğiniz 4
gölgesinde kalmak 1
özlemek 2
Çar bombası 1
Takviye edici gıdalar 1
titan 3
olay ufku 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam