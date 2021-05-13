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13 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları

13 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
 13 Mayıs 2021 00:01
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13 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerle idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlama ve gelişmeler izleniyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldıracağı Ramazan Bayramı namazına iştirak edecek. Erbaş, bayram vesilesiyle hutbe irat edecek.

- Şentop, Polis Evi ve İl Jandarma Komutanlığında düzenlenecek bayramlaşmalara katılacak, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret edecek.

(İstanbul/06.22/Tekirdağ/13.00/13.30/16.30)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, Millet Camii'nde kılınacak bayram namazı sonrası açıklama yapacak.

(Ankara/06.08)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığının bayramlaşma programına katılacak.

(Konya/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final serisi başlayacak, Pınar Karşıyaka-Türk Telekom ve Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen ilk maçları yapılacak.

(İzmir/18.00/İstanbul/20.15)

2- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasından ertelenen Beşiktaş Aygaz-Göztepe maçı yapılacak.

(İstanbul/17.00)

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