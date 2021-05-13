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CDC, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımını tavsiye etti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Pfizer-BioNTech tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının ABD'de 12-15 yaş arası çocuklarda kullanılmasını tavsiye etti.
 13 Mayıs 2021 01:13
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CDC, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımını tavsiye etti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Pfizer-BioNTech tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının ABD'de 12-15 yaş arası çocuklarda kullanılmasını tavsiye etti.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama kampanyaları devam ederken, aşının uygulandığı yaş grupları da genişletiliyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından dün yapılan açıklamada, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ABD'li ilaç firması Pfizer'ın ortaklaşa ürettiği Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay verildiği belirtilmişti.

FDA'nın kararının ardından bugün, Pfizer-BioNTech aşısının ABD'de 12-15 yaş arası çocuklarda kullanımına karar vermek adına toplanan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi'nden (ACIP) Pfizer-BioNTech aşısına tavsiye kararı geldi. CDC tarafından yapılan açıklamada, elde edilen klinik verilerin gözden geçirilmesinin ardından yapılan oylama sonucunda 14 onay oyu alan Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının, ABD'de 12-15 yaş arası çocuklarda kullanılmasının tavsiye edildiği belirtildi. CDC, "FDA'nın Acil Kullanım Yetkisi kapsamında ABD vatandaşlarından 12-15 yaş arasındaki kişilere Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının kullanımı önerilmektedir" ifadelerini kullandı.

ACIP Başkanı ve ABD'nin Arkansas eyaletinin Sağlık Sekreteri Doktor Jose Romero yaptığı açıklamada, "Bu, bağışıklık kazanmaya ve salgının sona erdirilmesine bir adımı daha. Hala dünyanın geri kalanını aşılamamız gerekiyor, fakat önemli adımlar attık ve yoldayız" ifadelerini kaydetti.

Ayrıca CDC Direktörü Doktor Rochelle Walensky'nin ise, CDC'nin Pfizer-BioNTech aşısına yönelik tavsiyesini yakın zamanda imzalaması bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
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