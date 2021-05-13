1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak

Adalet Bakanlığı, e-Görüş projesinin pilot olarak uygulandığı ceza infaz kurumlarındaki suça sürüklenen çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere hükümlü ve tutukluların, Ramazan Bayramı'nda aileleriyle görüntülü görüştürüleceğini açıkladı.
 13 Mayıs 2021 02:43
+Aa- Yazdır
Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu e-Görüş projesi pilot uygulamasını sürdürüyor. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular, kurum içerisindeki kantin alışverişi, mektup gönderme, aileleriyle görüntülü konuşma gibi ihtiyaçlarını KİOSK cihazları ile karşılayabiliyor" denildi.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRK KIZILAY'I ARASINDA İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Hükümlü ve tutukluların eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla irtibatlarını e-Görüş kabinlerinde sağlayabildiği belirtilen açıklamada, "Uygulama hükümlülerin rehabilitasyonuna katkı sağlıyor. Görüntülü görüşme imkanı, hükümlü yakınları tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Özel olarak tasarlanmış kabinlerin içerisine bilgisayarların konulmasıyla oluşturulan KİOSK cihazları, öncelikli olarak Türkiye genelindeki müstakil kadın ile çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında hizmet verecek. Proje, dezavantajlı gruplardan sayılan çocuk ve kadın hükümlü-tutukluların bulundukları 16 kurumda uygulanmaya başlandı. Uygulama kapsamındaki ceza infaz kurumlarında kalanlar Ramazan Bayramı'nda da aileleri ve yakınlarıyla görüşebilecek. Maddi durumu yeterli olmayan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüntülü konuşma imkanından faydalanmaları amacıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılay'ı arasında iş birliği yapıldı. Bu iş birliği doğrultusunda, Türk Kızılay tarafından Türkiye genelinde ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklara telefon kartı dağıtıldı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Salih Uysal'ın uygulamaya ilişkin değerlendirmesine yer verildi. Projeyle çocukların aileleriyle görüntülü konuşma imkanına sahip olduğunu, özellikle ailesi il dışında olanlar için iletişim teknolojilerinden faydalanarak önemli bir imkan sağlandığını belirten Uysal, "Ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların, aileleriyle daha fazla iletişim kurabilmelerinin ruhsal sağlıklarına olumlu yansıdığı gözlemledik. Bu sayede, suç tekrarının önlenmesi konusunda da başarı sağlamayı ümit ediyoruz" dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kısıtlamaya uymayan şahıslar kendilerini uyaran polise saldırdı: 3 gözaltı
13 Mayıs 2021 01:27		 CDC, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımını tavsiye etti
13 Mayıs 2021 01:13
Doktor Zeynep Erdoğan'a veda
12 Mayıs 2021 23:34		 Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı
12 Mayıs 2021 21:58
Dükkanının önünde kuyruk oluşan tatlıcıya ceza
12 Mayıs 2021 19:24		 'Aile için bulaş geçen aya göre yüzde 20 arttı'
12 Mayıs 2021 19:15
Topkapı Sarayı'nda 'Arife Tahtı' sergilenmeye başlandı
12 Mayıs 2021 19:12		 Fotoğrafı sosyal medyada elden ele dolanan Seher hemşire konuştu
12 Mayıs 2021 19:02
Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı
12 Mayıs 2021 18:24		 Ali Erbaş: Salgın tedbirlerine en güzel camilerde uyuldu
12 Mayıs 2021 18:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:43 - Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak01:56 - THY, günlük ortalama 448 uçuşla Avrupa'da liderliğini devam ettirdi01:27 - Kısıtlamaya uymayan şahıslar kendilerini uyaran polise saldırdı: 3 gözaltı01:13 - CDC, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımını tavsiye etti00:04 - YÖK kararı sonrası üniversitelerde araştırma görevlisi istihdamı azaldı!00:01 - 13 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
23:55 - Erdoğan, Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı23:52 - Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor23:43 - 'İsrail'in her türlü değere aykırı eylemleri derhal durdurulmalı'23:39 - Nemrut'un Krater Gölü, görsel şölen sunuyor23:37 - Egzoz emisyonu muayenesi 17 Mayıs sonrası yaptırılabilecek23:36 - Deniz salyası içme suyu tesisinin filtrelerini tıkadı
23:34 - Doktor Zeynep Erdoğan'a veda23:17 - ABD havayolu şirketleri Tel Aviv uçuşlarını iptal etti22:59 - Çin'den Türkiye'ye gelen aşı sayısı belli oldu22:57 - ABD Xiaomi'yi kara listeden çıkarıyor22:55 - Kılıçdaroğlu: Belediye Kanunu'nun değişmesi lazım
22:29 - MEB: 17 Mayıs'ta uzaktan eğitim yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK kararı sonrası üniversitelerde araştırma görevlisi istihdamı azaldı!
Kısıtlamaya uymayan şahıslar kendilerini uyaran polise saldırdı: 3 gözaltı
13 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
CDC, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımını tavsiye etti
Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak
THY, günlük ortalama 448 uçuşla Avrupa'da liderliğini devam ettirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sahra Çölü 2
olay ufku 1
özlemek 2
sultaniye 1
Boş boş oturmak 2
Tilki uykusu 1
sınav test diye sınava çalışmayan öğrenci 2
azıs 1
melki 1
ben sana söylemiştim 2
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam