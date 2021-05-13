1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklık artacak - Haritalı

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor
 13 Mayıs 2021 06:30
+Aa- Yazdır
Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklık artacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, bu akşam ve gece saatlerinde güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Hayvan hakları' düzenlemesine yeniden revizyon
13 Mayıs 2021 07:51		 'Çocuklarda kalp yetmezliği görülebilir'
13 Mayıs 2021 07:50
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı
13 Mayıs 2021 07:32		 Virüs, bayrama gölge düşürmesin
13 Mayıs 2021 07:30
Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak
13 Mayıs 2021 02:43		 Kısıtlamaya uymayan şahıslar kendilerini uyaran polise saldırdı: 3 gözaltı
13 Mayıs 2021 01:27
CDC, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımını tavsiye etti
13 Mayıs 2021 01:13		 Doktor Zeynep Erdoğan'a veda
12 Mayıs 2021 23:34
Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı
12 Mayıs 2021 21:58		 Dükkanının önünde kuyruk oluşan tatlıcıya ceza
12 Mayıs 2021 19:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:50 - 'Çocuklarda kalp yetmezliği görülebilir'07:48 - 'İttifakın adayı olacak'07:45 - Parti kasalarına fincan ayarı07:40 - Ali Babacan'ın itirafından sonra Erdoğan ilk kez konuştu07:35 - Maganda kurşunu köpeğe isabet etti: Vatandaşlar yardımına koştu07:32 - Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı
07:30 - Virüs, bayrama gölge düşürmesin07:21 - Adalet Bakanı Gül: Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var07:08 - Oktay: Tam kapanmayı uzatmak gündemimizde yok07:03 - Arif Paşa bu yüzden hedefte06:59 - Erdoğan'dan Putin'e teklif: Filistin'e asker gönderelim06:57 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı
06:56 - İçişleri Bakanı Soylu'dan Ramazan Bayramı mesajı06:50 - İsrail'in attığı füze TRT muhabirinin bulunduğu bölgenin yakınına düştü06:40 - Fransız astronottan uzaydan 'Kabeli' Ramazan Bayramı tebriği06:30 - Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklık artacak - Haritalı06:15 - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu
02:43 - Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK kararı sonrası üniversitelerde araştırma görevlisi istihdamı azaldı!
Kısıtlamaya uymayan şahıslar kendilerini uyaran polise saldırdı: 3 gözaltı
Fransız astronottan uzaydan 'Kabeli' Ramazan Bayramı tebriği
Erdoğan'dan Putin'e teklif: Filistin'e asker gönderelim
Oktay: Tam kapanmayı uzatmak gündemimizde yok
Arif Paşa bu yüzden hedefte
Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak
13 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
CDC, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımını tavsiye etti
THY, günlük ortalama 448 uçuşla Avrupa'da liderliğini devam ettirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mumya 1
kozmos 2
binbaşı 2
bayram tatlısı 4
EL ÖPMEK 4
Mavi vatan 1
şeyhülbeled 1
14 kural 4
masumlar apartmanı 3
egea 3
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam