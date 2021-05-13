İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu
|13 Mayıs 2021 06:15
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 69'a ulaştı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid kentine gerçekleştirdiği saldırılarda yıkılan bir evin enkazında karı koca 2 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı. Sivil savunma ekipleri, enkazdan çok sayıda kişiyi yaralı olarak çıkarmayı başardı.
İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısı 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69'a yükselirken, yaralı sayısının 400'ü aştığı aktarıldı.
İsrail uçakları, Beyt Lahiya bölgesindeki Şeyh Zayid kenti çevresini havadan bombardımana tutmuş, saldırıda bölgedeki pek çok bina yıkılmıştı.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın pek çok kentinde Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla gerçekleştirdiği müdahalede şehit olanların sayısının 3'e, yaralananların sayısının ise 51'e yükseldiği belirtildi.
- Kudüs ve Gazze'deki olaylar
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
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