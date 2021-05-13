1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fransız astronottan uzaydan 'Kabeli' Ramazan Bayramı tebriği

Kabe'nin bütün parlaklığıyla göründüğü ve Mekke'nin gece uzaydan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Thomas Pesquet:- "Mekke! O kadar parlak ki göz kamaştırıyor"
 13 Mayıs 2021 06:40
+Aa- Yazdır
Fransız astronottan uzaydan 'Kabeli' Ramazan Bayramı tebriği

SpaceX'in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Fransız astronot Thomas Pesquet, Kabe'nin bütün parlaklığıyla göründüğü ve Mekke'nin gece uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Pesquet, Twitter hesabından, "Hayırlı Bayramlar" (EidMubarek) etiketiyle İngilizce ve Fransızca olarak "Mekke! O kadar parlak ki göz kamaştırıyor." mesajını paylaştı.

Bayram dileklerini ileten Fransız astronotun mesajının altına sosyal medya kullanıcıları çok sayıda olumlu tepki verdi.

Fransa'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Ludovic Pouille de paylaşımı Pesquet'in görseliyle Mekke-i Mükerreme'nin uzaydan harika göründüğü mesajıyla retweetledi.

Büyükelçi Ludovic Pouille, Suudi Arabistan'daki 6 bin Fransız vatandaşının bu jestten dolayı gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) operasyonuyla ABD'li Shane Kimbrough ve Megan McArthur, Japon Akihiko Hoshide ile Fransız Thomas Pesquet olmak üzere 4 astronot, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İsrail'in attığı füze TRT muhabirinin bulunduğu bölgenin yakınına düştü
13 Mayıs 2021 06:50		 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu
13 Mayıs 2021 06:15
ABD havayolu şirketleri Tel Aviv uçuşlarını iptal etti
12 Mayıs 2021 23:17		 Gazze'de şehit sayısı 65, yaralı sayısı ise 365'e yükseldi
12 Mayıs 2021 21:35
Bağımsız panel DSÖ'yü suçladı: Salgın engellenebilirdi!
12 Mayıs 2021 19:41		 İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi
12 Mayıs 2021 18:52
Japon bilim insanları araştırdı: BioNTech aşısı etkili mi?
12 Mayıs 2021 18:07		 İİT Temsilciler Komitesi Türkiye'nin girişimiyle Cidde'de toplandı
12 Mayıs 2021 18:05
Bosna Kasabı Karadzic, müebbet hapis cezasının geri kalanını İngiltere'de çekecek
12 Mayıs 2021 17:53		 Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor
12 Mayıs 2021 16:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:50 - 'Çocuklarda kalp yetmezliği görülebilir'07:48 - 'İttifakın adayı olacak'07:45 - Parti kasalarına fincan ayarı07:40 - Ali Babacan'ın itirafından sonra Erdoğan ilk kez konuştu07:35 - Maganda kurşunu köpeğe isabet etti: Vatandaşlar yardımına koştu07:32 - Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı
07:30 - Virüs, bayrama gölge düşürmesin07:21 - Adalet Bakanı Gül: Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var07:08 - Oktay: Tam kapanmayı uzatmak gündemimizde yok07:03 - Arif Paşa bu yüzden hedefte06:59 - Erdoğan'dan Putin'e teklif: Filistin'e asker gönderelim06:57 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı
06:56 - İçişleri Bakanı Soylu'dan Ramazan Bayramı mesajı06:50 - İsrail'in attığı füze TRT muhabirinin bulunduğu bölgenin yakınına düştü06:40 - Fransız astronottan uzaydan 'Kabeli' Ramazan Bayramı tebriği06:30 - Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklık artacak - Haritalı06:15 - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu
02:43 - Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK kararı sonrası üniversitelerde araştırma görevlisi istihdamı azaldı!
Kısıtlamaya uymayan şahıslar kendilerini uyaran polise saldırdı: 3 gözaltı
Fransız astronottan uzaydan 'Kabeli' Ramazan Bayramı tebriği
Erdoğan'dan Putin'e teklif: Filistin'e asker gönderelim
Oktay: Tam kapanmayı uzatmak gündemimizde yok
Arif Paşa bu yüzden hedefte
Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak
13 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
CDC, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımını tavsiye etti
THY, günlük ortalama 448 uçuşla Avrupa'da liderliğini devam ettirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sütlaç 2
kod adı kılıçbalığı 1
karot almak 2
kozmos 2
olay ufku 1
mumya 1
masumlar apartmanı 3
Şşşş sessiz olun.Müslümanlar uyuyor 3
Min-sik Choi 2
bilgisayar fan sesi 3
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam