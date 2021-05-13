Fransız astronottan uzaydan 'Kabeli' Ramazan Bayramı tebriği
|13 Mayıs 2021 06:40
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SpaceX'in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Fransız astronot Thomas Pesquet, Kabe'nin bütün parlaklığıyla göründüğü ve Mekke'nin gece uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Pesquet, Twitter hesabından, "Hayırlı Bayramlar" (EidMubarek) etiketiyle İngilizce ve Fransızca olarak "Mekke! O kadar parlak ki göz kamaştırıyor." mesajını paylaştı.
Bayram dileklerini ileten Fransız astronotun mesajının altına sosyal medya kullanıcıları çok sayıda olumlu tepki verdi.
Fransa'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Ludovic Pouille de paylaşımı Pesquet'in görseliyle Mekke-i Mükerreme'nin uzaydan harika göründüğü mesajıyla retweetledi.
Büyükelçi Ludovic Pouille, Suudi Arabistan'daki 6 bin Fransız vatandaşının bu jestten dolayı gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) operasyonuyla ABD'li Shane Kimbrough ve Megan McArthur, Japon Akihiko Hoshide ile Fransız Thomas Pesquet olmak üzere 4 astronot, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.
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