İsrail'in attığı füze TRT muhabirinin bulunduğu bölgenin yakınına düştü

YAHUDİLER ÇOCUKLARINI MÜSLÜMAN NEFRETİ İLE YETİŞTİRİYOR İsrail'in her geçen gün artarak devam eden katliamları ardından sosyal medyaya düşen videoda ortaokul çağındaki çocukların nasıl Müslüman nefreti ile yetiştirildiğini gözler önüne serdi. Bir sınıfta öğretmenin sorularını yanıtlayan İsrailli öğrenciler, Arap çocukları öldürmek istediklerini ve tüm Arapların İsrail'in kölesi olacağını düşündüklerini söylüyor. Yahudi çocuklar, İslam'ın en kutsal yerlerinden olan Mescid-i Aksa Camii'nin yıkılacağına ve yerine Yahudi tapınağının inşa edileceğine inandıklarını söylüyorlar.