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Arif Paşa bu yüzden hedefte

15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında kritik rol üstlenen Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin'in hedef tahtasına koyulmasına Hazım Babat'tan da tepki geldi. Babat aşireti lideri Hazım Babat, "Arif Paşam Doğu ve Güneydoğu'da saygın, sevilen bir millet adamıdır. Paşayı karalama girişimleri terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktır" dedi.
 13 Mayıs 2021 07:03
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Arif Paşa bu yüzden hedefte

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında aktif rol alan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla yıpratılmaya çalışılıyor. Çetin'in hedef alınmasına yıllarca birlikte mücadele ettiği Şırnaklı Babat aşireti lideri Hazım Babat sert tepki gösterdi.


Orgeneral Çetin'i "Namuslu, vatansever, cesur bir komutan, görevini feragat ve özveriyle ifa eden saygın bir şahsiyettir" sözleriyle anlatan Babat, "Arif Paşa'yı karalama girişimleri terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktır. Arif Paşam yalnız değildir, millet yanındadır" dedi.

DARBENİN SEYRİNİ BOZDU

Orgeneral Çetin ile yüzlerce görevi beraber yaptıklarını belirten Babat, şöyle konuştu:

"Cesur ve kahraman bir komutandır. 15 Temmuz'da Arif Paşam televizyonda yaptığı konuşmalarla FETÖ darbesinin seyrini bozan ilk paşamızdır. Kendisinin ve ailesinin canını hiçe sayarak. Televizyonda her babayiğit o konuşmayı yapamaz. Arif Paşam Doğu ve Güneydoğu'nun aşağı yukarı her ilinde değerli, saygın, sevilen bir millet adamıdır. Kendini bilmezlerin Arif Paşa'ya çamur atması haddi değildir. Hepimiz canımızla yanındayız."

3500 RAKIMDA ÇATIŞTIK

Orgeneral Çetin ile 1993 yılında Diyarbakır Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nda yüzbaşıyken bir anısını anlatan Babat, "Aşağı yukarı her hafta Bestler Dereler, Gabar, Cudi'de beraberdik operasyonlarda. Tekrar 1999'da jandarma albay olarak 23. Şırnak Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yaptı. 2007-2009 yılları arasında Şenoba 22. Jandarma Sınır Taktik Tugay Komutanlığı'nı yapmıştır. O dönemi hiç unutmuyoruz. 3500 rakımlı Kel Mehmet Tepesi'nde teröristlerle çatışmaya girdik. O gece Arif Paşa ile birlikte arazideydik. Sabaha kadar çok kuru soğuk vardı, sabah kalktık, bir yağmur yağdı. Bir taşın altına girdik, pançomuzu üzerimize örttük, 1-2 saat sonra güneş doğdu. Ondan sonra Allah'ın hikmeti işte o güneşin altından kaçıp gölgeliğe sığındık. Arif Paşa'mla böyle bir anımız geçti. 1993'ten beri tanıdığımız gerçekten vatanına bağlı kahraman bir generaldir" diye konuştu.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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