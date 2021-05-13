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Parti kasalarına fincan ayarı

'Çay-kahve fincan takımları' parti demirbaşı sayılmayacak. 100 lira değil, 1.500 lirayı aşan alımlar AYM'ye bildirilecek.
 13 Mayıs 2021 07:45
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Parti kasalarına fincan ayarı

AK Parti, siyasi partilerin mali denetimleri kapsamında yer alan çay-kahve takımlarının 'demirbaş' olarak kaydedilmesi zorunluluğunun kaldırılması için teklif hazırladı. Siyasi Partiler Yasası kapsamında partilerin mali denetimleri Anayasa Mahkemesi tarafından yapılıyor. 100 liranın üstünde alınan tüm eşyalar demirbaş olarak partilerin mal varlıkları arasına kaydediliyor. Çay bardağı, kahve fincanı gibi alımlar da 100 liranın üstünde olduğu için demirbaş sayılıyor. Partiler, her yıl aldıkları çay takımları, bardak, kaşık-çatal gibi eşyaları da bile AYM'ye bildirmek zorunda kalıyor. Bu gibi eşyaların zaman içinde kırılması veya zarar görmesi denetimler sırasında AYM ile siyasi partiler arasında sıkıntıya neden oluyor. Yapılacak düzenleme ile siyasi partinin aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri 1.500 lirayı aşan edinimleri AYM'ye bildirilecek. Çay-kahve takımları gibi eşyaların demirbaş olarak kaydedilmesi zorunluluğu ise kaldırılacak.

ECRİMİSİL ERTELEMESİ

AK Parti'nin önerisinde ayrıca turizm sektörünün beklediği bir düzenleme daha yer alıyor. Buna göre, 1 Ocak 2021 tarihi ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemde hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri başvuru şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022 tarihine kadar ertelenecek. Bu uygulamadan kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis ve golf tesisi gibi turistik işletmelerle marina ve kruvaziyer limanı gibi deniz turizmi tesisleri de yararlanacak. Ertelenen ecrimisil bedellerine herhangi bir zam veya faiz uygulanmayacak. Salgın nedeniyle kamu arazisi kurulu bulunan turizm tesislerinin 1 Temmuz- 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki ecrimisil bedelleri bir yıl süreyle ertelenmişti. Yapılacak yeni düzenleme ile turizm işletme belgesi olan işletmelere 1 milyar 125 milyon liralık katkı sağlanmış olacak.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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