Adalet Bakanı Gül: Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var
|13 Mayıs 2021 07:21
|+Aa- Yazdır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur." dedi.
Bakan Gül, beraberindeki Vali Davut Gül ile Sezer Hatun Camisi'nde bayram namazı kıldı.
Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp çocuklara hediye veren Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki vahşet ve barbarlık nedeniyle bayrama hüzünle girildiğini dile getirdi.
İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'daki bu zulmün bir an önce sona ermesi ve Mescid-i Aksa ile Kudüs'ün özgürleşmesi için dua ettiklerini belirten Gül, şunları kaydetti:
"Tüm insanlığın, vicdanı olan herkesin, hukuk ve insanlıkla bağdaşmayan tavırlarla ilgili sesini yükseltmesi, uluslararası mekanizmaların bu hukuk dışılığa son vermek için hareket etmesi insanlık adına hepimizin ortak beklentisidir. Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur."
Bayram sevincinin ülke genelinde yaşandığını aktaran Gül, küslük ve dargınlıkların sona erdiği, birlik ve beraberliğin katlanarak arttığı bir bayram yaşamayı temenni etti.
Bakan Gül, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "Pandemi koşullarında bir bayram idrak ediyoruz. İnşallah salgınla geçirdiğimiz son bayram olur. Önümüzdeki bayramlarda sağlık ve sıhhatli bayramlara kavuşuruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'İttifakın adayı olacak'
13 Mayıs 2021 07:48
|Parti kasalarına fincan ayarı
13 Mayıs 2021 07:45
|Ali Babacan'ın itirafından sonra Erdoğan ilk kez konuştu
13 Mayıs 2021 07:40
|Oktay: Tam kapanmayı uzatmak gündemimizde yok
13 Mayıs 2021 07:08
|Arif Paşa bu yüzden hedefte
13 Mayıs 2021 07:03
|Erdoğan'dan Putin'e teklif: Filistin'e asker gönderelim
13 Mayıs 2021 06:59
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı
13 Mayıs 2021 06:57
|İçişleri Bakanı Soylu'dan Ramazan Bayramı mesajı
13 Mayıs 2021 06:56
|13 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
13 Mayıs 2021 00:01
|Erdoğan, Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı
12 Mayıs 2021 23:55