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Siirt'te terörle mücadelede görevli askerler, bayram namazını üs bölgesinde kıldı

 13 Mayıs 2021 07:22
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Siirt'te terörle mücadelede görevli askerler, bayram namazını üs bölgesinde kıldı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlar sürdüren Mehmetçik, Ramazan Bayramı namazını üs bölgesinde kıldı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Eruh Kaymakam Ali Erdoğan, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ile Siirt-Şırnak sınırındaki Akrep Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Burada askerlerle bir araya gelen Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınan açık alanda askerlerle namaz kıldı.

Üs bölgesinde görevli askerin kıldırdığı namazın ardından İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı Filistinliler için dua edildi.
Anadolu Ajansı
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