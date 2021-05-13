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Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı

Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı sebebiyle camilere gelenler, bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.
 13 Mayıs 2021 07:32
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Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı

Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı sebebiyle camilere gelenler, bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için evlerine yürüme mesafesinde olan camilere gitti.

Cami içinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, bayram namazını kıldı.

Hutbede İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması dilendi.

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ

Cemaate Covid-19 tedbirlerine uyulması, bayram ziyaretlerinin yapılmaması uyarılarında da bulunuldu.

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