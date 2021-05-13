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Maganda kurşunu köpeğe isabet etti: Vatandaşlar yardımına koştu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu, kurşunun isabet ettiği bir sokak köpeği yaralandı. Yaralı köpek veterinere götürülerek tedavi altına alındı.
 13 Mayıs 2021 07:35
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Maganda kurşunu köpeğe isabet etti: Vatandaşlar yardımına koştu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tabancayla rastgele ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu, bir sokak köpeğine mermi isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, mahalle sakinleri yaralı köpeğin yardımına koştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, belediye ekipleri yaralı köpeği tedavi için veterinere götürdü.

Şüphelilerin köpeği bilinçli olarak vurup vurmadığı henüz tespit edilememişken, kaçan şüphelilerin yakalanması için ise polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
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