Ali Babacan'ın itirafından sonra Erdoğan ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan'ın AK Parti milletvekiliyken bir yandan Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak öneren teklife imza atması, diğer yandan Abdullah Gül'ün Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkarma çabası hakkında açıklamalarda bulundu
|13 Mayıs 2021 07:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'yi telefonla aradı. Selvi o anları bugün yayımlanan yazısında şöyle anlattı:
ERDOĞAN'IN TELEFONU
"Siyasi ikiyüzlülüğün belgesi" başlıklı yazımın yayınlandığı akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı. Cumhurbaşkanı ile aramızda güzel bir konuşma gerçekleşti. Salı günü akşam 19.25'te yaptığımız görüşmenin özel bölümlerini kendime saklayacağım.
ERDOĞAN'IN İLK SÖZLERİ NE OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yazını okudum. Teşekkür etmek için aradım" diye söze başladı.
'İÇİMİZDEKİ MESCİD-İ AKSA'LARI YIKMAK İSTİYORLAR'
Mescid-i Aksa'ya saldırıları konuşurken Cumhurbaşkanı "İçimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak isteyenlere karşı yazınız çok güzel oldu" dedi.
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