'İttifakın adayı olacak'

Milliyet'ten MEHTAP GÖKDEMİR'in haberine göre: CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Tekin Bingöl, CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Genel Başkanımızın cumhurbaşkanı adayı olması kadar doğal bir şey olamaz. Ama bizim bir sorumluluğumuz var... Genel Başkanımızın adaylığı ile ilgili genel bir kanı giderek büyümektedir" dedi. TBMM'de Milliyet'in sorularını yanıtlayan Bingöl'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

MİLLET İTTİFAKI GENİŞLER Mİ?: Şu anda ittifakın içinde olan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti'nin de var olduğu bir ittifak ama dışarıda olan partiler DEVA ile Gelecek Partisi var. Seçim sathı mahalline girilmediği için asıl ittifak koşulları, ittifak partileri sıcak seçim döneminde ancak konuşulur, bir araya gelinir, protokoller hazırlanır. İyimser bir şekilde söylersek birçok konuda bir düşünce ortaklığı söz konusu. Ama bunu seçim sürecinde, ancak net bir şekilde görebiliriz.

HDP İTTİFAKIN İÇİNDE Mİ?: Artık Türkiye'de her şey çok aleni bir şekilde yürüyor. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Dolayısıyla bir gizli ortaklık söz konusu değil.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK: Üçüncü ittifaktan kasıt HDP'nin bahsettiği demokrasi ittifakıysa olabilir. Özellikle sol yelpazede siyaset yapan çok değerli arkadaşlar var. Yeni ittifaklar olabilir ama seçim yaklaştığında, ancak görebiliriz.

CHP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU MU?: Genel Başkanımızın, cumhurbaşkanı adayı olması kadar doğal bir şey olamaz. Millet İttifakı konusunda gerçekten hiç kimsenin beklemediği bir öngörüyle, özveriyle bu ittifakın oluşmasının baş mimarıdır Genel Başkanımız. Sayın Genel Başkanımız cumhurbaşkanlığı adaylığını gerçekten hak eden en önemli siyasetçidir ama bizim bir sorumluluğumuz var. Bir ittifak söz konusu. Bu ittifak Türkiye'nin önünü açacaktır. İttifakın adayı çok ama çok önem arz ediyor. Eğer ittifaka mensup partiler bir aday etrafında bütünleşirlerse o zaman mesele yok. Bizim adayımız da ittifakın kabullendiği aday olacaktır. Genel Başkanımızın cumhurbaşkanı adaylığı bizi son derece mutlu eder. Toplumun son yıllardaki bakış açısı da budur, genel başkanımızın adaylığı ile ilgili genel bir kanı giderek büyümektedir. Ama biz sorumluluğumuzun gereğini yerine getireceğiz. İttifakın adayı bizim de adayımız olacaktır.

ANKETLERDE CHP: Bizim oyumuz yükseliyor. Fakat bunu bazı anket firmaları farklı bir yöne çeviriyor. Bugün için AK Parti'nin oyu yüzde 30'un altında. Kendi tabanlarının moralini tutmak için yüzde 40'ları zikrediyorlar.