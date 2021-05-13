'Çocuklarda kalp yetmezliği görülebilir'

"Çocukta, nefes darlığı, çabuk yorulma, halsizlik ve öksürük gibi şikayetler varsa derhal yeniden incelemesi gerekiyor" diyen Prof. Dr. Sarıoğlu, "Korona virüs çocuklarda bazen belli bazen belirsiz geçebiliyor. Fakat bu çocuklarda 3-4 hafta sonra çok ciddi bir kalp yetmezliği, şok tablosu ve çoklu organ yetmezliğimi gibi tablolar ile karşılaşılabiliyor. Bu çok nadir fakat böyle bir tablo oluyor. Miyokardit dediğimiz kalp adalesinde bir nevi enfeksiyon koroner damarlarda genişlemeler, böbrek, karaciğer gibi organlarda bir takım fonksiyon bozuklukları da ortaya çıkarabiliyor. Bu pandemi döneminde dikkat çeken bir husus olarak gündeme geldi. Bu konunun üzerinde durulması gerekiyor. Özellikle korona geçiren ve geçirdiği bilinen çocukların 3-4 hafta sonra doktor tarafından görülmesi özellikle kalp açısından incelenmesi gerekir." diye konuştu.

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Kürşad Tokel koronavirüs geçiren çocuklarda inflamatuar sendromunun da görüldüğünü söyledi. Özellikle hastalığı atlatmış çocuklarda 4 hafta sonra bu tablonun ortaya çıktığını söyleyen Tokel, genellikle karın ağrısı şikayetiyle başvuru yapıldığını söyledi.