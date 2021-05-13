İşte 3 aşamalı normalleşme planı
|13 Mayıs 2021 08:00
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Türkiye tam kapanmaya gitti, koronavirüs vaka sayıları azaldı. Peki ülke nasıl normalleşecek? Kulislere göre 3 aşamalı bir plan bulunuyor. İşte 3 aşamanın tarihi ve tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram sonrası normalleşmeye geçileceğini duyurdu. CNN Türk'te yayınlanan habere göre ilk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden gidenlerin nasıl döneceği masada. Yeni formül üzerinde çalışılıyor. Gidenlerin bölüm mü bölüm mü kentlere döneceği tartışılıyor.
İLK ETAPTA KAFELER SAAT 20.00'YE KADAR AÇIK OLACAK
Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve
lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar...
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DÜZENLEMESİ
Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.
UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK
Eğitim içinse kötü haber var. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.
NORMALLEŞMENİN İKİNCİ AŞAMASI
Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor.
Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak
ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma
açık olacak.
İKİNCİ AŞAMADA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLMAYACAK
Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA TEMMUZ AYINDA
Üçüncü aşama için işaret edilen tarih temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.
Kafe ve restoran gibi yerler ise 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek.
Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyerek "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.
'Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak?' sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu,
"17 Mayıs 05.00'e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten
sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha
sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte
bir görelim inşallah" dedi.
ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Bakan Soylu, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin uyarılarda bulundu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a "Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum" dedi
İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
Maçlar cumartesi değil mi? Cumartesi orada bir diplomasiye ihtiyaç var. Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa; sağ olsun hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılan bir görüntü olmadı.
Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum.
Çünkü neticede üç takım da İstanbul'da. Ve Türkiye'de de aynı şekilde olacak. Eğer bu konuda İstanbul bir şey üretirse, bir ilke kararı üretirse hep beraber iyi bir çağrıda bulunulursa tam kapanma dönemine halel gelmeden bunlar yapılabilir.
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