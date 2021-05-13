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Alkollü sürücü, kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi araçta sıkıştı. Alkollü sürücü, kendini kurtaran itfaiye, polis ve jandarma ekiplerine saldırdı.
|13 Mayıs 2021 08:24
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Kaza, gece saatlerinde D-650 karayolu Geyve Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İbrahim Zengin yönetimindeki 16 K 8708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Takla atan otomobilde sürücü Zengin ve Emirhan Öz yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri takla atan otomobildeki İbrahim Zengin ve Emirhan Öz'ü sıkıştıkları yerden kurtardı. Kendisini kurtaran itfaiyecilere küfreden eden ve saldıran alkollü sürücü İbrahim Zengin, bir polis memuruna ve jandarma ekibine de saldırınca kelepçelenerek gözaltına alındı.
Yaralanan Emirhan Öz ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İbrahim Zengin de jandarma ekiplerinin eşliğinde hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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