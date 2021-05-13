İstanbul'da 118 bin 500 konut dönüşecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 il, 973 ilçede afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları kentsel dönüşüm kapsamına alarak yenilemeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Kurum, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını SABAH'a anlattı.

16.5 MİLYARLIK KAYNAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de İstanbul'da başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" hedefiyle daha da hızlandırdıklarını belirten Kurum, "Kentsel dönüşümü Türkiye'nin tarihi, kültürel, ekonomik, coğrafi ve demografik faktörlerini göz önünde bulundurarak 6 başlık altında gerçekleştiriyoruz. Bunlar deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü, sel ve heyelan riski altındaki alanların dönüşümü, tarihi kent merkezleri ve meydanların dönüşümü, sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü, tarım köy projeleriyle kırsal dönüşüm ve modern otopark alanları üretimi" diye konuştu.

Bakan Kurum son dakika açıklamasında kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 16.5 milyar lira kaynak kullanıldığını belirterek, "Diğer taraftan TOKİ Başkanlığımızla 19 yıl içinde 180 milyar lira yatırımla, 1.1 milyon konut ve 21 bin 764 sosyal donatı ürettik. Toplamda kentsel dönüşüm anlamında 2.5 milyon konutu vatandaşlarımıza teslim ettik.





Bu da 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almak demek. Şu anda da yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konutumuzun inşası devam ediyor" şeklinde konuştu.



400 BİN BİNA DENETİMDE

Yapı denetim sistemiyle 2001'den bu yana 800 bin binayı denetlediklerini anlatan Kurum, "Bu binalarda 6.1 milyon bağımsız birim var. Halen 400 bin binanın denetimine devam ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla binaların yüzde 55'ini güvenli hale getirdik" dedi.



İSTANBUL'DA 49 REZERV ALAN VAR

İstanbul'da bakanlık olarak sahada 118 bin 500 konutun dönüşümü için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Kurum, şunları söyledi: "İstanbul'da yeni yerleşim alanı olarak kullanılmaya elverişli 49 rezerv alanımız var. Gaziosmanpaşa, Kartal Orhantepe, Kadıköy, Üsküdar, Kağıthane, Ataşehir, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı ve Hacıhüsrev'de yeni konutlar yapıyoruz.



İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 milyar 702 milyon lira destek sağladık. Esenler'de rezerv yapı alanında 60 bin konut üretiyoruz. Fikirtepe'de terk edilmiş, inşaatı yapılmayan, temeli atılmış ama devam etmeyen projeleri yeniden başlattık. Yeni Fikirtepe projesi kapsamında 15 bin konutun inşa çalışmalarını yürütüyoruz.



Üsküdar, Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce Mahallesi'nde büyük bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Üsküdar Belediyesi'yle beraber sahada tespit ve fizibilite çalışmalarımızı başlattık.



Ferah ve Mehmet Akif Ersoy mahallerinde bin 610 konut ve iş yerini, Küplüce'de ise 3 bin 102 konut ve iş yerini dönüştürmeyi hedefliyoruz.



Bu 3 mahallemizde de birer etap başlatmak suretiyle yılsonuna kadar en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini de İstanbul'umuza Üsküdar'ımıza kazandıracağız."