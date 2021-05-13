Mustafa Şen: Cumhur İttifak'ının oy oranı yüzde 51

AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongre'nin ardından yeni MYK listesini açıklamıştı. Bu listede birçok yeni isim dikkat çekiyordu. Bu isimlerden biri de Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'di. Mustafa Şen ile CHP'nin güdümünde seçmeni yanıltan araştırma şirketlerini, AK Parti'nin yaptırdığı son kamuoyu araştırmasının detaylarını ve yaklaşan 2023 seçimlerini konuştuk

GENÇLERDEN EN ÇOK OYU AK PARTİ ALIYOR

Gençlerin ve moda tabirle Z kuşağının AK Parti'den uzaklaştığı görüşüne katılmıyorum. Çünkü bilimsel veriler ve dolayısıyla siyasi gerçekler bunun tam tersi. Gençlerin birinci partisi AK Parti'dir. Bu, bundan önceki tüm seçimlerde böyleydi. Şimdiki araştırmalarda da öyle görünüyor. Şöyle ki, Z kuşağının AK Parti'ye verdiği oy, CHP'nin parti oyunun 10 puan üzerinde. X ve Y kuşağının AK Parti'ye verdiği oy ise CHP'nin 15 puan üzerinde. Gençliğin lideri Tayyip Erdoğan, gençliğin partisi de AK Parti'dir.

CHP PARAYLA ÇARPITMA ANKET YAPTIRIYOR

CHP'nin 10 yıl avukatlığını yapan ve istifa eden Mustafa Kemal Çiçek açık açık söylemiş. CHP parayla anket yaptırmış ve yanlış sonuçlar açıklatmış. Bunun için medyayı da kullanmış, onlara da para dağıtmış. Bunun şahidi biz değiliz, CHP'nin eski avukatı Sayın Çiçek şahit. Neticede insanız, teknik hatalar yapabiliriz. Ama etik değerlere bağlılık elimizde olan bir şeydir. Orada hata olmaz, olamaz. İnsan ahlakı kadardır.

ERDOĞAN'IN KARŞISINA ÇIKARACAK LİDERLERİ YOK

Millet İttifakı'nın siyasi olarak temel sorunu, lider merkezli bir toplumda liderlerinin olmaması. Halbuki, lider yüzde 70'ler seviyesinde seçmen davranışını etkiliyor ve yüzde 50'ler seviyesinde de birincil faktör olarak öne çıkıyor. Tam bu noktada doğal lideri olmayan parçalı bir yapı olarak çıkıyor karşımıza Millet İttifakı. Saydığınız isimler içinde ise Mansur Yavaş daha çok hüsnükabul görüyor.

PANDEMİDEN ÇIKACAĞIZ

Pandemi konusunda değerli halkımızın takdiri geçen yıl daha yüksekti. Bu yıl bir düşüş var. Ama hükümet, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun ortak çalışması neticesinde, sizlerin de gördüğünüz gibi, yükselen yeni dalganın da üstesinden geliniyor inşallah. Bunda elbette halkımızın büyük özverisi, sağlık çalışanlarımızın harekattaki Mehmetçikler gibi çarpışmasının büyük payı var.

PANDEMİ SONRASI EKONOMİ HIZLI BÜYÜYECEK

Salgın dalgası düşmeye ve ekonomik büyüme yükselmeye başladı. Siz gazeteciler daha iyi takip ediyorsunuzdur; yabancı kuruluşlar tarafından bile Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 5'ler civarında olacağı hesaplanıyor. Lakin, biz şunu da biliyoruz ki, Türkiye her zaman o kuruluşların dediği oranın 1-2 puan üzerinde büyüyor. Bu durum 2023 seçimlerine giderken Cumhur İttifakı ve AK Parti oylarına olumlu yansıyacak diyebiliriz.

MİLLET İTTİFAKI, SİYASETİN FITRATINA AYKIRI

Millet İttifakı içerisindeki sorunlar nihai olarak çözülemez. Benzemezler ittifakı bu. Benzemezlikler sadece siyasi olsa, bir yere kadar tolere edebilirler ama derin ideolojik yarıklar var o partiler arasında. En başta, Türkiye üzerine yarıklar var. Ayrım, fark filan demiyorum. Bildiğiniz yarık, uçurum. Bunlar giderilebilir şeyler değiller. Kısa süreliğine, Erdoğan düşmanlığı hatırına birliktelikler yaparlar. Birilerine efendileri o meyanda talimatlar da veriyor, bunu biliyoruz. Ama siyasetin de kendine göre bir fıtratı var ve bu durumu bir yere kadar kaldırabilir. Sonrası yoktur.

OY ORANI YÜZDE 51

AK Parti'nin oy oranı nisan ayı itibarıyla yüzde 40'larda ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51 civarındadır. Yani, seçimden sonra az bir düşüş var ama salgın şartlarında bu son derece normaldir.

İKİNCİ TUR GÖRÜNMÜYOR

Seçim ikinci tura kalırsa seçmen Millet İttifakı'nın etrafında toplanır deniliyor. Acaba seçmenin bundan haberi var mı! Seçmen, Sayın Erdoğan'a tutunmuş vaziyette, bırakmıyor. Bunun yankısı ta Kudüs'ten geliyor. Siyasi konuşmalarda adı geçen isimleri tek tek Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı sorduğumuzda, her senaryoda Sayın Erdoğan yüzde 50'nin üstünde görülüyor. Bu durumda ufukta ikinci tur görünmüyor.

ARAŞTIRMALAR "2023'TE DE AK PARTİ" DİYOR

Tüm bilimsel kamuoyu araştırmaları bize 2023'te en önde olacak partinin AK Parti olduğunu ve lideri şimdiden belli olan Cumhur İttifakı'nın ipi göğüsleyeceğini işaret ediyor. Zira, halka sorduğunuzda en beğenilen lider Sayın Erdoğan, ülke sorunlarıyla en başedebilecek kişi yine Sayın Erdoğan olarak çıkıyor. Sayın Erdoğan'la takip eden ikinci siyasi arasında 3-4 kat beğeni farkı var. Bunun gibi, parti olarak AK Parti ile ikinci parti olan CHP arasında neredeyse iki kata yakın fark var. Seçmenin neredeyse yarıya yakını AK Parti, yarıdan az fazlası ise Erdoğan ve Cumhur İttifakı etrafında kenetlenmiş, bırakmıyor, bir yere gitmiyor. Burada iş elbette saygıdeğer seçmene değil, bize yani AK Parti yöneticilerine düşüyor. Bizim yeni sürecin gerektirdiği şekilde siyaset üretmemiz gerekmektedir ve biz bunu yapıyoruz, yapacağız.

BURUK BİR BAYRAM KUTLUYORUZ

Mübarek ramazan ayını uğurladık. Bayramı daha coşkulu kutlamak isterdik. Buruk bir bayram kutluyoruz. Bir yılı aşkın süredir ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan bir pandemi süreci yaşıyoruz. Sevdiğimiz insanları kaybettik. Diğer taraftan işgal altındaki Kudüs topraklarında artan İsrail saldırganlığı ve şehit olan, yaralanan kardeşlerimiz. Çok acılar yaşıyoruz ama umudumuzu ve inancımızı hiç kaybetmiyoruz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başlamak istiyorum.

İSA TATLICAN