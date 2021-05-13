ALES puanı 70 altında olan aday yazılı sınava çağrıldı!
|13 Mayıs 2021 10:05
|+Aa- Yazdır
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından 22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de farklı birimlerde istihdam edilmek üzere dört öğretim görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.
Söz konusu kadrolar içerisinde yer alan, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Protez-Ortez Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosunda özel şart olarak; "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olup Protez-Ortez ve Biyomekanik Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış ve yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak." şartı aranmıştır.
İlgili kadronun ön değerlendirme sonuçları 11 Mayıs 2021 günü üniversitenin web sayfasında duyurulmuştur. Yüksek Lisans alanı ve tecrübeyle oldukça sınırlandırılan ilan özel şartı sonucunda, anılan kadroya yalnızca bir kişi başvurabilmiştir.
Ancak, öğretim görevlisi kadrosuna başvurabilen adayın puanlarına baktığımızda ALES sonucu 69,279 olduğu görülmektedir. Haliyle, ilgili mevzuatta aranan 70 baraj puanı şartını söz konusu kişi taşımamasına rağmen 18 Mayıs 2021 günü yapılacak sınava hatalı şekilde çağrılmıştır.
Bu kapsamda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin mevzuata aykırı olduğu açık olan bu işlemi sınav tarihinden önce iptal etmesi son derece faydalı olacaktır!
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|YÖK kararı sonrası üniversitelerde araştırma görevlisi istihdamı azaldı!
13 Mayıs 2021 00:04
|İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 378 zabıta memuru ve itfaiye eri alacak
07 Mayıs 2021 15:33
|YDS/1 sonuçları açıklandı, cevap kağıtları erişime açıldı
07 Mayıs 2021 11:01
|4. sınıflar yanlış belirlemeden dolayı kaymakam adaylığı sınavına giremeyecek
07 Mayıs 2021 10:05
|Adalet Bakanlığından ertelenen işçi alımı sözlü sınavları için açıklama
06 Mayıs 2021 16:14
|Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu
06 Mayıs 2021 11:05
|Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
06 Mayıs 2021 00:04
|2021 yılı öğretmen alımında oluşan taban puanlar
05 Mayıs 2021 00:31
|20 bin öğretmen alımında sözlü sınav yerleri belli oldu
03 Mayıs 2021 16:55
|ALES/1 sorularını değerlendiriyoruz
02 Mayıs 2021 13:16