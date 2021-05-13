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ALES puanı 70 altında olan aday yazılı sınava çağrıldı!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi ilanında ALES puanı 70 altında olan aday yazılı sınava çağrıldı!
 13 Mayıs 2021 10:05
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ALES puanı 70 altında olan aday yazılı sınava çağrıldı!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından 22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de farklı birimlerde istihdam edilmek üzere dört öğretim görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadrolar içerisinde yer alan, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Protez-Ortez Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosunda özel şart olarak; "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olup Protez-Ortez ve Biyomekanik Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış ve yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak." şartı aranmıştır.

İlgili kadronun ön değerlendirme sonuçları 11 Mayıs 2021 günü üniversitenin web sayfasında duyurulmuştur. Yüksek Lisans alanı ve tecrübeyle oldukça sınırlandırılan ilan özel şartı sonucunda, anılan kadroya yalnızca bir kişi başvurabilmiştir.

Ancak, öğretim görevlisi kadrosuna başvurabilen adayın puanlarına baktığımızda ALES sonucu 69,279 olduğu görülmektedir. Haliyle, ilgili mevzuatta aranan 70 baraj puanı şartını söz konusu kişi taşımamasına rağmen 18 Mayıs 2021 günü yapılacak sınava hatalı şekilde çağrılmıştır.

Bu kapsamda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin mevzuata aykırı olduğu açık olan bu işlemi sınav tarihinden önce iptal etmesi son derece faydalı olacaktır!
Memurlar.Net - Özel

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