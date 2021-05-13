Almanya'da bakımevinde kalan felçli kadın, Türkiye'ye getirildi

Almanya'da, geçirdiği felç nedeniyle tekerlekli sandalyede hayatını idame ettirirken trafik kazası sonucu yürüyemez hale gelen ve bakımevine yerleştirilen Hanife Kocaman, Türkiye'de yaşayan evlatlarının talebi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da desteğiyle yurda getirildi.

2011 yılında felç geçirdikten sonra hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren, gördüğü fizik tedavi ve rehabilitasyon sayesinde ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen 66 yaşındaki Kocaman, yaklaşık 5 ay önce marketten dönerken bir otomobilin, akülü arabasına çarpması sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılarak bir süre tedavi gören Kocaman, kazanın etkisiyle kendisine bakamayacak hale gelince Düsseldorf'taki bir bakımevine yerleştirildi.

Hanife Kocaman'ın Türkiye'de yaşayan oğlu Rıfat Köse ise kendilerinden uzakta, bir bakımevinde yaşamını sürdürmesini istemediği annesinin ülkeye gönderilmesi için Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu ile iletişime geçerek yardım talebinde bulundu.

Köse'nin bu talebi üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Düsseldorf Ataşeliği de devreye girerek, Kocaman'ın Almanya'daki vasisi ile irtibat kurdu.

Ataşelik, Kocaman'ın Türkiye'deki ailesinin yanına kısa zamanda dönmesinin önündeki engelleri tespit ederek, sorunların çözümleri için kendilerine destek verdi.

Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Kocaman'ın yurda dönebilmesi için uçak bileti alındı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla seyahat öncesi istenen PCR testi yaptırıldı.

Yurda getirilişi için özel hasta transferi organize edilen Kocaman, Ataşelik personelinin refakatiyle Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a geldi.

Hanife Kocaman'ı havalimanında oğlu Rıfat Köse ile kızı Zeynep Köse karşıladı. Oğlu ve kızıyla kavuştuğunda duygusal anlar yaşayan Kocaman, evlatlarıyla kucaklaşarak, hasret giderdi.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan, Kocaman'a "hoş geldin" telefonu

Havaalanında çocuklarıyla buluşan Kocaman'a bir sürpriz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'dan geldi.

Bakan Yanık ile telefonda konuşan Rıfat Köse, "Hem oradaki temsilcileriniz hem burada sizler çok gayret gösterdiniz. Bu sayede annemize kavuştuk. Sayenizde çifte bayram yapacağız nasipse. Hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık ise "Sizin çabanız. Annenize kavuşmak için epeyce bir mücadele verdiniz. Ben çok mutlu oldum. Arkadaşlarım akşam söylediklerinde hakikaten çok mutlu olduk. Gözünüz aydın, öncelikle sizin ve Zeynep Hanım'ın." diye konuştu.

Daha sonra Hanife Kocaman ile konuşan Yanık, "Sizin vatanınıza, evlatlarınıza kavuşmanızdan, sağ salim gelmiş olmanızdan dolayı çok mutluyuz. Bizlere ve Cumhurbaşkanımıza dua edin. Çünkü sizin buraya gelmeniz öncelikle onun çabalarının, çalışmalarının sonucu. Bizler vesile oluyoruz sadece. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum size. İyi bayramlar diliyorum." şeklinde konuştu. Kendileri için dua edeceğini söyleyen Kocaman da Bakan Yanık'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

- "Bayramda annemize kavuştuk. Güzel bir hediye aldık"

Hanife Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Vatanıma geldim. Cennete geldim ben. Çok mutluyum, çocuklarımı gördüm." dedi.

Kendisine yardım eden herkese teşekkür ettiğini, onları sevdiğini ifade eden Kocaman, "Allah razı olsun hepsinden. Allah ne dilekleri varsa versin inşallah. Cumhurbaşkanımız benden küçüktür ama ellerinden öpüyorum." diye konuştu.

Rıfat Köse ise annelerini Almanya'da bırakmak istemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçirdiği kaza sonrası bakımevinde kaldı. O süreçte Düsseldorf Konsolosluğuyla iletişime geçtik. Ayşegül Hanım, Dilek Hanım, Yakup Bey ve ismini sayamadığım bir sürü arkadaşımız, kardeşimiz annemizin bugün buraya gelmesine, bayram sevincimizi ikiye katlamasına sebep oldular. Bu dönem, salgın nedeniyle bayramda herkes yalnız ama biz annemize kavuştuk. Çok güzel bir hediye aldık."

Köse, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan'a teşekkür ederek, "Annem oradaydı ama hiçbir zaman 'kimsem yok' diye düşünmedim. Bu sürece başladığımdan beri hiç yalnız bırakmadılar ve bugün bu noktaya kadar geldik." ifadesini kullandı.

Bundan sonra bir arada olacaklarını aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar çeşitli sebeplerden dolayı ayrı kaldık. Ne kadar ömrümüz kaldıysa bundan sonra her saniyesini beraber geçireceğiz. Önemli olan annemiz ve ailemizle beraber hayata güzel bir iz bırakmak. Çünkü bir daha yerine koyamayacağınız şeyler bunlar. Dünyada her şeyi yapabilirsiniz ama sevdiklerinizin yerine başka birini koyamazsınız. Kaybettikten sonra bir kıymeti yok."

Annesi Hanife Kocaman'ın tedavisinin Türkiye'de devam edeceğine değinen Köse, "Orada uzun süre tedavi gördü. 2011'de felç geçirmişti. Almanya'daki doktorları kendisiyle sürekli ilgilendi ama kaza sürecinden sonra artık orada, bakımevinde kalması içimize sinmedi. Bundan sonra hastane işlemlerini burada takip edeceğiz. Beraber vakit geçireceğiz. Mutluyuz." şeklinde konuştu.