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İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakıyor

2023 seçimlerine ilişkin yayınlanan kulis haberinde, İYİ Parti'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak baktığı ifade edildi. İYİ Parti'nin, HDP ile hiçbir koşulda yan yana gelmek istemediği belirtildi
 13 Mayıs 2021 09:46
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İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı isterse cumhurbaşkanı adayı olurum"

şeklindeki açıklaması İYİ Parti içinde de yankı buldu.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun aktardığı kulis habere göre İYİ Partililer, 'Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Millet İttifakı'nın 2023'teki seçimleri kazanma olasılığını' tartışıyor. Partide, istemesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yakılırken, bu noktada İYİ Parti'nin tek itirazının HDP'ye yönelik olacağı vurgulanıyor. İYİ Parti, 2023'e giderken hiçbir koşulda HDP ile yan yana gelmek istemiyor.

Parti yönetimi, geçen seçimde aday olan ancak aldığı yüzde 7.42'lik oy oranıyla tartışma yaratan Meral Akşener'in 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığına temkinli yaklaştığına dikkat çekiyor. Akşener'in bu kez 'Millet İttifakı olarak bir uzlaşı ile aday çıkarılmasına sıcak baktığı' ifade ediliyor. İYİ Partili kurmaylar, bu seçimlerde tercihinin ne olacağını

"Halk için en doğrusu neyse biz, o noktada birleşiriz"

sözleriyle açıklıyor.

Ancak İYİ Parti kanadı, CHP ile 2023 seçimlerinde belirlenecek ortak cumhurbaşkanı adaylığında iki parti arasındaki uzlaşıyı kıracak tek unsurun HDP olduğuna dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu, geçen günlerde, bir internet sitesinin yayınında HDP ile ilgili 'HDP'nin ittifakta yer almadığını ancak demokrasi içinde HDP'nin de vazgeçilmez bir unsur olduğunu' söylemişti. İYİ Parti'de son günlerde Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri de tartışılıyor.

Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için kullandığı

"Eşit şartlarda yarışmak isterim"

sözlerinin partiye oy kaybettirdiğine işaret edilirken, İYİ Parti'nin asla HDP ile yan yana gelmeyeceği de vurgulanıyor.
Cumhuriyet
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