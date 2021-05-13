1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zonguldak'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı
 13 Mayıs 2021 09:54
+Aa- Yazdır
Zonguldak'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sivriler köyünde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda, söz konusu bölgedeki ormanlık alanda Ş.G, S.G, İ.T. ve B.T. izinsiz kazı yaparken yakalandı.

Kazı esnasında kullanılan 5 kazma, kürek, çekiç, murç, demir levye, plastik kova ve 2 çift iş eldivene el konuldu.

Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Samsun'da 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu
13 Mayıs 2021 11:40		 Polis aracına çarpan zanlıların otomobilinde pompalı tüfek ve tabanca bulundu
13 Mayıs 2021 10:42
Aracına çarpıp kaçan İETT otobüsünü kilometrelerce kovaladı
13 Mayıs 2021 10:10		 Bebek arabası ile hırsızlık yaptılar
13 Mayıs 2021 10:06
Alkollü sürücü, kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
13 Mayıs 2021 08:24		 Maganda kurşunu köpeğe isabet etti: Vatandaşlar yardımına koştu
13 Mayıs 2021 07:35
Çocukların kavgasında 1'i polis 2 kişi yaralandı
12 Mayıs 2021 21:20		 Pendik'teki metro inşaatında patlama
12 Mayıs 2021 20:33
Bekçilerin borç-alacak kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
12 Mayıs 2021 18:48		 Çay içen müşteriyi uyaran taksiciye tehdit
12 Mayıs 2021 18:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Soylu, Gabar Dağı'ndaki Akrep Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaştı11:50 - Turizmcilere bayram müjdesi11:41 - Türkiye'nin Sputnik V'yi üretmesi, dışa bağımlılığın azalması açısından önem taşıyor11:40 - Samsun'da 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu11:38 - 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine yaklaşık 2,2 milyar lira destek11:30 - Tutuklu ve hükümlüler 'e-Görüş' ile bu şekilde bayramlaşacak
11:22 - İşte İstanbul'da en çok kazanın yaşandığı 10 kara nokta11:19 - KVKK, 'kiracının aidat borç bilgilerinin' ev sahibiyle paylaşılabileceğine hükmetti11:16 - Türksat 5B ile sunulacak Ka-Bant hizmetleri için 'uzay yolu' kurulacak11:12 - Evden çalışmayı öğrenen şirketler iş dünyasını dönüştürecek11:08 - Bayram namazı sonrası kutlama ateşi açıldı, hayatını kaybetti10:56 - Filyasyon ekipleri bayrama görevleri başında girdi
10:56 - Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti10:51 - İsrail saldırılarında 'zehirli gaz' şüplesi10:44 - 'Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir'10:43 - Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden işlem görüyor10:42 - Polis aracına çarpan zanlıların otomobilinde pompalı tüfek ve tabanca bulundu
10:40 - Dolar/TL, 8,47 seviyelerinden işlem görüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte 3 aşamalı normalleşme planı
Soylu'dan çok sert 'Sedat Peker' açıklaması: Operasyon pisliği
Ali Babacan'ın itirafından sonra Erdoğan ilk kez konuştu
YÖK kararı sonrası üniversitelerde araştırma görevlisi istihdamı azaldı!
Arif Paşa bu yüzden hedefte
Oktay: Tam kapanmayı uzatmak gündemimizde yok
ALES puanı 70 altında olan aday yazılı sınava çağrıldı!
Mustafa Şen: Cumhur İttifak'ının oy oranı yüzde 51
'İttifakın adayı olacak'
Fransız astronottan uzaydan 'Kabeli' Ramazan Bayramı tebriği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Greenland 2
kuzulak 2
inuyashiki 2
kalbinde taht kurmak 2
Sahra Çölü 1
blender 2
azıs 1
buruk bir ramazan bayramı 6
özlemek 2
Şşşş sessiz olun.Müslümanlar uyuyor 3
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam