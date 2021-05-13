Suriyeliler 'biz turistiz' deyip kısıtlamayı delmeye çalıştı
|13 Mayıs 2021 09:56
|+Aa- Yazdır
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 Karayolunda uygulama başlattı. Polis göçmen kaçakçılığının önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik uygulamada bir araçtan şüphelenip durdurdu. Suriye uyruklu A.A. yönetimindeki araçtan Suriye uyruklu 5 şahsa kimlik kontrolü yapıldığı sırada 2 Suriyeli şahıs kendisini turist olarak tanıttı. Yapılan pasaport kontrolünde şahısların yasa dışı yollarla Suriye sınırından Şanlıurfa üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Turistiz yalanıyla ekiplerin elinden kurtulmaya çalışan şahsıların idari işlemlerinin başlatılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildikleri öğrenildi.
Araç içerisinde yolcu olarak bulunan diğer 3 Suriyeli şahsın 'Geçici Koruma Statüsü' bünyesinde oldukları belirlenirken şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldı. Araç sürücüsü Suriyeli A.A. isimli şahıs hakkında da 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan işlem başlatılırken belgesiz kullanılan araç, trafik ekipleri tarafından trafikten men edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tutuklu ve hükümlüler 'e-Görüş' ile bu şekilde bayramlaşacak
13 Mayıs 2021 11:30
|İşte İstanbul'da en çok kazanın yaşandığı 10 kara nokta
13 Mayıs 2021 11:22
|KVKK, 'kiracının aidat borç bilgilerinin' ev sahibiyle paylaşılabileceğine hükmetti
13 Mayıs 2021 11:19
|Egzoz emisyonu muayenesi 17 Mayıs sonrası yaptırılabilecek
12 Mayıs 2021 23:37
|Kızılay kan merkezleri bayram boyunca açık kalacak
12 Mayıs 2021 19:45
|Rize İl Genel Meclisi Başkanı ve üyelerinden 'taş ocağı'na destek
12 Mayıs 2021 18:39
|679 mahkemede e-Duruşma uygulanmaya başlandı
12 Mayıs 2021 18:25
|Savunma Sanayii Başkanı açıkladı: Tek sette 12 roket ateşleyebiliyor
12 Mayıs 2021 18:08
|Osmaniye'de görülen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı
12 Mayıs 2021 16:37
|Diyanet Bayram Gazetesi yayın hayatına başladı
12 Mayıs 2021 15:55