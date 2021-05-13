Bebek arabası ile hırsızlık yaptılar
|13 Mayıs 2021 10:06
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Düzce'de bir markette bebek arabası ile hırsızlık yapıp kaçan 2 kadın, polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında ara sokaklarda yakalandı. Kadınlar gözaltına alınırken, market yöneticileri şahıslardan şikayetçi oldu.
Olay, Düzce'nin Cedidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F. M. ve E. E. isimli kadınlar Haydar Gördebil Caddesi üzerindeki markete gitti.
Yanında çocukları ve bebek arabası ile markete giren şahıslar, alışverişlerini tamamladıktan sonra marketten çıkmak istedi. Bu esnada market çalışanları şahısların hırsızlık yaptığını tespit ederek, marketten çıkartmadı. Market çalışanlarının bir anlık boşluğundan yararlanan kadınlar, koşarak uzaklaştı. Market çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye yakın bir noktada tam kapanma denetimi yapan polis ekipleri, şahısları kovalamaca sonrasında markete yaklaşık 500 metre uzaklıkta yakaladı. Yapılan kontrollerde bebek arabasının içerisinde marketten çalınan malzemeler bulunurken, gözaltına alınan 2 kadın polis merkezine götürüldü.
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