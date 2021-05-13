Bayram namazı sonrası kutlama ateşi açıldı, hayatını kaybetti
Samsun'un Terme ilçesinde bayram kutlaması için havaya açılan ateş sonucu vücuduna kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti.
|13 Mayıs 2021 11:08
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Taşlık Mahallesi Merkez Camisi önünde bayram namazı sonrası bazı kişiler bayram kutlaması için havaya ateş açtı.
Namaz kıldıktan sonra dışarıya çıkanlar arasında bulunan Fatih Akkuş'un (35) vücuduna kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Havaya ateş açan zanlının belirlenmesi için Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Fatih Akkuş'un cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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