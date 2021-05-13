Vali, mendil satan şahsın tüm mendillerini satın aldı, polis aracıyla evine gönderdi
|13 Mayıs 2021 10:19
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Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı Namazı eda edildi. İzzetpaşa Camii'ndeki bayram namazına Vali Erkaya Yırık'ta katıldı. Namaz sonrası cami önünde engeli bulunan 54 yaşındaki Abbas Yılmaz'ın mendil ve yara bandı gibi eşyalar sattığını gören Vali Yırık bu duruma kayıtsız kalmadı. Önce Yılmaz ile bir süre sohbet eden Vali Yırık, daha sonra sattığı tüm ürünleri satın aldı. Satın aldığı ürünleri de kendi adına Yılmaz'a teslim eden Vali Yırık, İl Emniyet Müdürü Celal Sel'e engelli şahsın evine götürülmesi talimatını verdi. Bunun üzerine Yılmaz, polis aracıyla evine götürüldü.
Öteyandan merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde ikamet eden, muhtar ile hayırsever gönüllülerin ilgilendiği öğrenilen Abbas Yılmaz'la ilgili Vali Yırık'ın kurumlara da tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdiği öğrenildi.
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