Polis aracına çarpan zanlıların otomobilinde pompalı tüfek ve tabanca bulundu

İSRAİL VAHŞETİN DOZUNU ARTTIRDI! İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ni savaş uçaklarıyla vurmaya devam ediyor. Dün Gazze'de 13 katlı binanın yıkılmasından sonra bölgede bugün çok katlı bir bina daha yerle bir oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı, son saldırılarla hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e çıktığını açıkladı. Çocukları ve sivilleri katleden İsrail ise Hamas'tan karşılığını