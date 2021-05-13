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Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 812 lira, Cumhuriyet altını 3.317 liradan satılıyor
 13 Mayıs 2021 10:43
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Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 494,6 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 491,9 liradan tamamladı.

Yükselişini üst üste 10. işlem gününe taşıyan gram altın, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 494,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 812 lira, Cumhuriyet altını da 3.317 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 pirimle 1.820 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,2 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırdığını, söz konusu veri sonrası yüzde 1,70'e çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatında satış baskısı oluşturduğunu kaydetti.

Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile haftalık işsizlik başvurularının olduğunu bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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