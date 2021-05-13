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İsrail saldırılarında 'zehirli gaz' şüplesi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda kullandığı zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenlerin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
 13 Mayıs 2021 10:51
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İsrail saldırılarında 'zehirli gaz' şüplesi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zehirli gazlar nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen şehitler, Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildiler." denildi.

Adli muayenede Filistinlilerin ölüm sebebinin, "boğulma" olarak tespit edildiğine ve bunu kanıtlar nitelikte dış belirtilerin de olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ölüm nedeninin kesin olarak saptanması için organ ve dokulardan gerekli numunelerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şehit olan Filistinlilerin sayısına ve hayatını kaybettikleri yere ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısı 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69'a yükselirken, yaralı sayısının 400'ü aştığı aktarıldı.

- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Öte yandan İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam şehit sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 72 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 388'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 69, yaralı sayısını da 365 olarak duyurmuştu.

- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
Anadolu Ajansı
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