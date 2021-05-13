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Filyasyon ekipleri bayrama görevleri başında girdi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde cansiperane görev yapan filyasyon ekipleri, yakınları ile çevrim içi bayramlaştı- Filyasyon ekibinden Dr. Tolunay Güngör:- "Eski bayramlar gibi bütün ailenin bir arada olduğu güzel günlere dönmeyi çok çok istiyoruz"
 13 Mayıs 2021 10:56
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede en ön saflarda yer alan kahramanlardan filyasyon ekipleri, Ramazan Bayramı'nı görevlerinin başında geçiriyor.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan filyasyon ekibinde yer alan sağlık çalışanları görevlerini bayramda da özveriyle sürdürüyor.

Ekipler bayramı, evlerinden ve ailelerinden uzakta çalışarak karşılıyor.

Ekipte görevli diş hekimi Tolunay Güngör'ün görevini sürdürürken çocukları Arda ve Balkan ile cep telefonuyla görüntülü görüşerek bayramlaşmasına AA ekibi tanıklık etti.

Güngör, geçen yıl olduğu gibi buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Bayram gününde çocuklarından ve sevdiklerin uzak kaldığını ifade eden Güngör, her şeye rağmen görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini belirtti.

Eski bayramların yaşanması için mücadelelerini sürdürdüklerini anlatan Güngör, "Biz çalışıyoruz halkımız da umarım bize destek olur. Maske, mesafe kurallarına uyduktan sonra bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Görüntülü telefonlar aracılığıyla bayramlaştık çocuklarımla eşimle annemle. Bu bayram bu şekilde geçiyor. Eski bayramlar gibi bütün ailenin bir arada olduğu güzel günlere dönmeyi çok çok istiyoruz." diye konuştu.

Havaların ısınması ile tulumların içerisinde zor şartlar altında çalıştıklarını dile getiren Güngör, "Halkımızdan tek isteğimiz kurallara uymaları. Ziyaretler yapmamaları ve kurallara uyarak hareket etmelerini istiyoruz." dedi.

Filyasyon ekibinden Kenan Kumral da ailesinden uzak bir bayram geçirdiğini belirtti.

Eski bayramları çok özlediğini vurgulayan Kumral, "Ailemizden, sevdiklerimizden uzaktayız. Ancak görevimizi her şartta yapıyoruz. İnsanların sağlığı bizim için daha önemli. İnşallah bundan sonra bu hastalık bitecektir. Tekrar eski bayramları yaşayacağız inşallah." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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