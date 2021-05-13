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Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti

Oyuncu Büşra Pekin, babası Volkan Pekin'in vefat ettiğini duyurdu.
 13 Mayıs 2021 10:56
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Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti

Büşra Pekin babasının acısıyla sarsıldı. Volkan Pekin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Büşra Pekin, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

38 yaşındaki oyuncu, "Babam Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah'ım mekanını cennet eylesin" mesajını paylaştı.Pekin'in babası iki yıl önce kalp ameliyatı olmuştu.
Memurlar.Net
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