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Turizmcilere bayram müjdesi

Hükümetin geçtiğimiz günlerde TBMM'ye gönderdiği, bireysel emeklilik sigortasının yanı sıra, nükleer enerji gibi büyük projelere bazı kolaylıklar getiren teklife, önergelerle yeni eklemeler yapılacağı öğrenildi. Buna göre hazine arazisi üzerine kurulu olan tüm turistik tesislerin, ecrimisil ödemesi ertelenecek. Ayrıca siyasi partilerin her yıl AYM'ye verdiği hesap cetvellerinde bundan sonra 1500 liranın üstündeki giderler yer alacak.
 13 Mayıs 2021 11:50
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Turizmcilere bayram müjdesi

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: TBMM'de görüşülecek olan torba teklife, önerge ile iki ekleme yapılacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre bunlardan ilki pandemi nedeniyle beklenen turist kapasitesini sağlayamayan turizm sektörüne dönük olacak. Daha önce hazine arazileri üzerine kurulu turizm tesislerinin devlete yaptıkları, ecrimisil ödemeleri bir yıl süre ile ertelenmişti. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle bu süre bir yıl daha uzatılacak.

KASIM 2022'YE

1 Ocak 2021 tarihi ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemde hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin, ödeme süreleri başvuru şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022 tarihine kadar ertelenecek. Bu uygulamadan kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis ve golf tesis gibi turistik işletmeleri ile marina ve kruvaziyer limanı gibi deniz turizmi tesisleri de yararlanacak. Ertelenen ecrimisil bedellerine herhangi bir zam veya faiz uygulanmayacak. Turizm tesislerine toplam 1 milyar 125 milyon liralık katkı sağlanacağı öne sürülüyor.

SİYASİ PARTİ DENETİMİ

Bir başka önergeyle de tüm partilerin mutabık kaldığı bir düzenleme yapılacak. Siyasi Partiler Yasası'na göre, partilerin mali denetimleri Anayasa Mahkemesi tarafından yapılıyor. 100 liranın üstünde alınan tüm eşya, taşınmaz olarak partilerin mal varlıkları arasına kaydediliyor. Çay bardağı, kahve fincanı gibi alımlarda da 100 liranın üstünde olduğu için taşınmaz mal sayılıyor. Bunun yarattığı sorunları ortadan kaldırmak için bu limit 1500 liraya çıkartılacak. Partiler, AYM'ye 1500 liranın üzerindeki harcamaları bildirmek zorunda olacak.

FİNCAN PARASI

AK Parti kurmayları, "Çay bardakları ve fincanlar bile hesap listesinde yer almak zorunda kalıyordu. Bu tür eşyalar kullanırken kırılıyor. Partiler her yıl aldıkları çay takımlarını bile AYM'ye bildirmek zorunda kalıyor. Denetimler sırasında, hem AYM, hem partiler sıkıntı yaşıyor. Yapılan düzenleme ile 100 lira sınırı bin 500 lira olarak düzenlenecek. Yeniden değerleme rakamlarına göre her yıl bu rakam arttırılacak" dediler.
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