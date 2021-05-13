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Soğuk havanın hakim olduğu Doğu Anadolu'da sıcak artacak

Bir haftadır soğuk havanın etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 3 derece artacağı bildirildi.
 13 Mayıs 2021 12:15
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Soğuk havanın hakim olduğu Doğu Anadolu'da sıcak artacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği bölgede, Ağrı ve çevreleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 2, Ardahan'da 3, Erzurum'da 5, Ağrı'da 6, Tunceli ve Erzincan'da 9, Iğdır'da 12 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 31, Erzincan ve Iğdır'da 30, Ağrı'da 25, Erzurum ve Ardahan'da 24, Kars'ta 23 derece olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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