Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kars'ın Digor ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
|13 Mayıs 2021 12:22
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