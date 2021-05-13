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Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kars'ın Digor ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
 13 Mayıs 2021 12:22
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Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Arpalı köyünde karantina kararı alındı.

Bu kapsamda köylere giriş çıkışlar durduruldu.
Anadolu Ajansı
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