Soluk borusuna şeker kaçan çocuk çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir markette, yediği bayram şekeri soluk borusuna kaçan çocuğu müşterinin müdahalesi kurtardı.
|13 Mayıs 2021 12:44
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Alınan bilgiye göre, dün Kızıltepe'nin Fırat Mahallesi'nde bir markette alışveriş yapan bir kişinin 4 yaşındaki çocuğunun yediği bayram şekeri soluk borusuna kaçtı.
Çocuğun nefes almakta güçlük yaşadığını fark eden ailesinin telaşlandığını gören müşterilerden Emrullah Anuştekin çocuğa müdahale etti.
Soluk borusuna kaçan şekerin çıkarılmasıyla çocuk rahat nefes almaya başladı.
O anlar marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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