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'Oruçluyum benimle tartışmayın' dedi kalbinden vurdular

Gaziantep'te, 5 kişinin karıştığı kavgada kan aktı. Kavga esnasında tartıştığı kişilere "Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen Ömer Faruk Canbay'a önce sopayla saldırdılar sonrasında ise tabanca ile kalbinden vurdular.
 13 Mayıs 2021 12:58
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'Oruçluyum benimle tartışmayın' dedi kalbinden vurdular

Olay, Şahinbey İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Faruk Canbay (26), iftar saatine yakın aralarında husumet bulunan 5 kişiyle mahalle arasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 'Oruçluyum benimle tartışmayın' diyen gencin uyarısına rağmen saldırdılar. Olayı gören mahalle sakinleri kavgayı ayırarak saldırganları olay yerinden uzaklaştırdılar.

Geri gelip tekrar saldırdılar

Kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan 5 saldırgandan 3'ü tekrar Canbay'ın evinin önüne gelerek sopalarla saldırdı. Bu esnada kim tarafından ateş edildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun talihsiz gencin kalbine isabet etti. Ağır yaralanan Canbay ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Canbay hayatını kaybetti.

3 şüpheli gözaltına alındı

Hayatını kaybeden Canbay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis, son kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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