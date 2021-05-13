'Oruçluyum benimle tartışmayın' dedi kalbinden vurdular
|13 Mayıs 2021 12:58
|+Aa- Yazdır
Olay, Şahinbey İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Faruk Canbay (26), iftar saatine yakın aralarında husumet bulunan 5 kişiyle mahalle arasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 'Oruçluyum benimle tartışmayın' diyen gencin uyarısına rağmen saldırdılar. Olayı gören mahalle sakinleri kavgayı ayırarak saldırganları olay yerinden uzaklaştırdılar.
Geri gelip tekrar saldırdılar
Kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan 5 saldırgandan 3'ü tekrar Canbay'ın evinin önüne gelerek sopalarla saldırdı. Bu esnada kim tarafından ateş edildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun talihsiz gencin kalbine isabet etti. Ağır yaralanan Canbay ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Canbay hayatını kaybetti.
3 şüpheli gözaltına alındı
Hayatını kaybeden Canbay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis, son kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İkinci el saat için 500 TL gönderdi, satıcı ortalıktan kayboldu
13 Mayıs 2021 13:14
|Kasksız motosiklete binen 18 yaşındaki genç canından oldu
13 Mayıs 2021 12:35
|Samsun'da 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu
13 Mayıs 2021 11:59
|Polis aracına çarpan zanlıların otomobilinde pompalı tüfek ve tabanca bulundu
13 Mayıs 2021 10:42
|Aracına çarpıp kaçan İETT otobüsünü kilometrelerce kovaladı
13 Mayıs 2021 10:10
|Bebek arabası ile hırsızlık yaptılar
13 Mayıs 2021 10:06
|Zonguldak'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı
13 Mayıs 2021 09:54
|Alkollü sürücü, kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
13 Mayıs 2021 08:24
|Maganda kurşunu köpeğe isabet etti: Vatandaşlar yardımına koştu
13 Mayıs 2021 07:35
|Çocukların kavgasında 1'i polis 2 kişi yaralandı
12 Mayıs 2021 21:20