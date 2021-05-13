Bu şehirde gece gündüz kuşları gözetleyen birileri var
|13 Mayıs 2021 13:22
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Denizli'de 11 yıldan bu yana özelikle sulak alanlarda 10'ar kişilik gruplar halinde kuşları gözlemleyip, özel kıyafetler, dürbünler ve özel objektifli fotoğraf makineleriyle çekim yapan TRAKOR Çürüksu Kuş Gözlem grubu üyeleri, 2019 yılında Türkiye'nin 28. olduğu dünya kuş tür sayım etkinliği Global Big Day'da Denizli olarak 153 türle birinci seçildi. Denizli'de yoğun olarak Acıgöl Kuş Gözlem Kulesi, Çivril Işıklı Kuş Gözlem Kulesi ve göl çevresi, Akdağ ve Gökgöl Sazlığı, Buldan Süleymanlı Yayla Gölü ve çevresi, Sarayköy, Beyağaç, Çal, Çürüksu Nehri'nde gözlem yaptıklarını anlatan Süleyman Kenan Çüngür, "2005 yılında amatörce 5 yıl kuş gözlemi yapmaya başladım. 2010 yılında kendimizi TRAKUŞ'ta geliştirince Denizli'de TRAKO Çürüksu Kuş Gözlem noktasını kurduk ve 50 ile 60 kişi olduk. Sürekli kuş gözlemine giden en az 20 kişiyiz. Denizli kuşlarının enformellerini çıkarıyoruz. Şu ana kadar 318 tane Denizli'de görüntülediğimiz kuş türü var. Bir tanede karakuğumuz var. O şu anda Türkiye literatüre girmediği için onu saymıyorlar ama mutlaka o da girecek. Çünkü 3 senedir Bodrum'da, Bursa'da, Denizli'de kayıt oluyor. Bu tür Avusturalya'da. Kraliçeye hediye olarak getirilmiş. İngiltere'den ve parklardan yayılarak yabanileşmiş. Çürüksu Nehri'nde 248 tür kuş türümüz var. Sürekli bu sahaları kontrol ediyoruz. İklim ve bitki örtüsü olsun, kuşların ekosisteme verdiği faydaları ve onları takip etmek için gelip gidişler çok önemli. Kayıtları üniversitede takip ediyorlar. Biz onlara yol gösterici gibi kuşları takip ederek bizim bilgileri sisteme yüklüyoruz" dedi.
Denizli'nin kuş türleri
Denizli'de grup üyeleri tarafından gözlemlenip fotoğrafları çekilen kuş türlerinden bazıları ise şöyle:
"Büyük su çullugu, yılan kartalı, taş bülbülü, benekli bülbül, macar ördeği, kızıl akbaba, gülen sumru, bıyıklı sumru, kara boyunlu batağan, pasbaş patka ördek, mahmuzlu kızkuşu, sığır balıkcılı, gökardıç, akkarınlı ebabil, çizgili ötleğen, akgözlü ötleğen, kara sinekkapan, Anadolu sıvacısı, sürmeli çalıkuşu, boz ötleğen, peçeli baykuş, sıvacı ve çıtkuşu, kocabaş."
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