Elon Musk, ödemeyi durdurdu: Bitcoin yüzde 12 düştü

Dünya gazetesinin haberine göre, Tesla'nın CEO'su Musk, Twitter'da bir anket paylaşarak Tesla'nın Dogecoin ile ödeme alıp almamasını takipçilerine sordu. Bu anket kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ankete katılanların yüzde 78.2'si evet yanıtı verirken Musk'tan anketin sona ermesinin ardından beklenmedik bir açıklama geldi.

Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin ile ödeme almayı durdurduğunu duyurdu.

Musk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bitcoin madenciliği için fosil yakıtların ve özellikle en kötü emisyona sahip olan kömürün hızla kullanılmasından ötürü endişe duyuyoruz. Kripto paralar birçok düzeyde iyi bir fikirdir ve önemli bir geleceğe sahiptir. Ancak bunun çevre için büyük bir maliyeti olamaz. Tesla herhangi bir Bitcoin'ini satmayacak. Ayrıca madencilik için sürdürülebilir enerjiye geçilir geçilmez, ödemeler için tekrar Bitcoin kullanmayı planlıyoruz."

Musk'ın mesajından sonra ilk dakikalarda Bitcoin'de yüzde 5'lik bir düşüş yaşandı. Güne $54.480,1900 ile başlayan Bitcoin, saat 03:41 itibarıyla %12,31 azalışla $50.063,46 seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin, 25.04.2021 tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15.04.2021 tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $50.063,46 ve ?432.760,00'ye karşılık geliyor.

Tesla 1.5 milyor dolarlık dijital varlık aldı

2021'in ilk çeyreğinde Tesla, 1,5 milyar dolar değerinde "dijital varlık" satın aldı ve ardından 272 milyon dolar değerinde satış yaptı. Tesla'dan 26 Nisan'da yapılan bir mali dosyaya göre bitcoin satışlarından elde edilen kar, şirketin karına 101 milyon dolarlık katkı yaptı.