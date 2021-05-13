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Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı

UEFA, İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in Porto şehrine alındığını açıkladı.
 13 Mayıs 2021 13:38
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UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alındığını açıkladı.

Memurlar.Net
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