Süper Lig'in son haftasında 6 maçın saati değişti
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak 6 maçın saatini değiştirdi
|13 Mayıs 2021 14:02
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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçların 6'sı saat 18.00'de, 4'ü ise saat 20.30'da başlayacak.
Ligde son haftanın programı şöyle:
15 Mayıs Cumartesi:
18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas Yeni 4 Eylül)
18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)
18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stadı henüz belli değil)
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
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