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Süper Lig'in son haftasında 6 maçın saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak 6 maçın saatini değiştirdi
 13 Mayıs 2021 14:02
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Süper Lig'in son haftasında 6 maçın saati değişti

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçların 6'sı saat 18.00'de, 4'ü ise saat 20.30'da başlayacak.

Ligde son haftanın programı şöyle:

15 Mayıs Cumartesi:

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas Yeni 4 Eylül)

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stadı henüz belli değil)

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
Anadolu Ajansı
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