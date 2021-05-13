Vaka sayılarının düştüğü kentte çifte bayram yaşanıyor
|13 Mayıs 2021 14:13
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Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona virüs verilerine göre vaka sayısında hızlı düşüş yaşanan iller arasında yer alan Düzce'de çifte bayram yaşanıyor. Ramazan Bayramı kutlaması için Düzce Atatürk Devlet Hastanesine gelen Vali Cevdet Atay, Ramazan Bayramı tedbirleri ve düşen korona virüs vaka sayılarıyla ilgili açıklama yaptı. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkürlerini sunan Vali Atay, "Bugün Ramazan Bayramımızın birinci günü. Allah, Ramazan Bayramı'nın birinci gününü ve bundan sonraki günlerini de huzur içerisinde sağlık içerisinde geçirmeyi nasip etsin. Buradan tüm Düzceli vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Sağlıklı huzurlu bayramlar diliyoruz. Fedakarlıklarının neticesinde bugünlere kadar geldik. Gelmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız ilimizin tamamında kolluk güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız herkes görevinin başında. Bugün bayramda bile arkadaşlarımız fedakarca bir tutum içerisinde işlerinin başında. Burada yaşayan insanlara hizmet etmek adına görevlerinin başında görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu.
Vaka sayılarında düşüşlerin devam ettiğini belirten Vali Atay, "Burada bütün mesele vatandaşlarımızın bu kurallara uyması ile alakalı ve hepimiz bunu takip ediyoruz. Sağ olsun Düzceli vatandaşlarımız kurallara riayet ettiler. Bizleri de çok sevindirdi. Geçenlerde yüksek bir şekilde gidiyorduk. Şimdi hızlı bir şekilde düşüyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Düşüşler şu anda devam ediyor. İnşallah devam edecek" dedi.
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