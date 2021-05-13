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Arefe günü kumara 30 bin 639 TL ceza

Sivas'ta arefe günü kumar oynayan 17 kişiye toplamda 30 bin 639 TL para cezası kesildi
 13 Mayıs 2021 14:52
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Arefe günü kumara 30 bin 639 TL ceza

Edinilen bilgiye göre aldığı bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Emniyet Müdürü ekipleri bir okey salonu baskın düzenledi. Düzenlenen baskında iş yerinde 17 kişinin iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları tespit edildi. 17 kişiye, tam kapanma kuralları kapsamında sokağa çıkma kararını ihlalden 427'şer, sosyal mesafe kurularını ihlalden 427'şer, maske kurularını ihlalden 900'ar ve iş yeri sahibine kesilen 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 30 bin 639 TL para cezası kesildi.
İhlas Haber Ajansı
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