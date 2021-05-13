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Prof. Balık: İkinci doz ötelense bile mutlaka yaptırın

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, tek doz Kovid-19 aşısıyla uzun süre etkili bağışıklık sağlanamayacağını, bu yüzden ikinci dozun, ötelense bile mutlaka yaptırılması gerektiğini belirtti
 13 Mayıs 2021 15:08
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Prof. Dr. İsmail Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede şu an en etkili yolun, aşılama olduğunu vurguladı.

Aşı teminindeki sıkıntılardan dolayı birinci ve ikinci dozun yapılması arasındaki sürenin ülkelere göre farklılık gösterdiğine dikkati çeken Balık, "Türkiye'de uygulanan CoronaVac, BioNTech ve yakın zamanda uygulanmaya başlanacak Sputnik V aşılarının mutlaka iki doz şeklinde yapılması gerekiyor." dedi.

Balık, BioNTech aşısının ikinci dozunun 8 haftaya kadar ötelenebileceğini belirterek, bunun sebeplerini şöyle anlattı:

"BioNTech aşısının birinci dozunun üzerinden 10 gün geçmesinden itibaren belli oranlarda bağışıklık etkisi görüldüğü için başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde ikinci dozun 6 hafta ile 3 ay arasında ötelenmesi kararı alındı. Böylece temin edilen aşılar ile çok daha fazla kişi bağışıklanmaya çalışıldı ama ikinci doz ötelense bile yapılması gerekiyor. Araştırmalar, birinci ve ikinci doz arasındaki sürenin 8 haftayı aşmamasının, aşının etkili olması için daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu yüzden sırası gelenler Kovid-19 aşılarının ikinci dozunu mutlaka yaptırsınlar. Bu aşıların tek dozuyla uzun süreli, etkili bir bağışıklık oluşturulamaz."

- "Her ülkeden olumlu bilgiler geliyor"

Dünya genelinde şu ana kadar 1,3 milyar kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığına dikkati çeken Balık, "Yakın zamanda aşıların etkinliği ve güvenliğiyle ilgili hemen her ülkeden olumlu bilgiler gelmeye başladı. Kullanımda olan aşıların, ölümü ve ağır hastalığı yüzde 100'e yakın önlediği, enfeksiyonun yayılma hızını önemli ölçüde yavaşlattığı anlaşıldı. Diğer taraftan dünyada kullanılan tüm aşıların etkinliklerin yanında son derece güvenli olduğu görüldü." bilgisini paylaştı.

- "Bayramdan sonra aşılama hız kazanacak"

Balık, CoronaVac aşısının yeni partisinin Türkiye'ye ulaştığını, Sputnik V aşısının da bu ay içinde gelmesinin beklendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Aşı miktarının artmasıyla Ramazan Bayramı'ndan sonra günlük aşılama sayısı da hızlı şekilde artacak. Bu, salgınla mücadele için çok olumlu bir gelişme. Aşılama oranımız nüfusumuzun yüzde 70'ine çıkana kadar ülke olarak kendimizi rahat hissetmemiz mümkün değil. Aşının, salgının hızını yavaşlatıcı etkisi ancak aşılama oranının yüzde 70'e çıkmasıyla mümkün olacak. Bu süreçte elimizdeki tek silah Kovid-19 tedbirlerine sıkı sıkıya uymak."
Anadolu Ajansı
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