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Dünyanın en büyük ikinci balinası, Mersin'de karaya vurdu

Mersin'de yaklaşık 8 metre boyunda, 800 kilogram ağırlığında dev balina balığı ölü olarak karaya vurdu. Dünyanın en büyük ikinci balinası olan 'oluklu' türünden olduğu tespit edilen balığın ölüm nedeni, otopsi yapıldıktan sonra belirlenecek
 13 Mayıs 2021 15:16
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Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı açıklarında devriye atan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, dev bir cismin karaya doğru ilerlediğini fark etti. Bunun üzerine bölgeye doğru hareketlenen ekipler, cismin ölen dev bir balina olduğunu gördü. Ardından ölü balinayı karaya kadar takip eden ekipler, durumu polis ve itfaiye ile Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 8 metre boyunda, 800 metre uzunluğundaki balina, Kushimoto Sokağı karşısındaki sahile vurdu. Balığın yaklaşık bir hafta önce öldüğü düşünülürken, kafasının da büyük zarar gördüğü görüldü. Çok büyük olmasından dolayı vinçle çıkarılması gereken balık, Sahil Güvenliğin balık adamları tarafından halatlarla bağlanarak, bota bağlanıp uygun yere çekilmesi sağlandı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'da dünyanın en büyük ikinci balinası olan balığın bulunduğu bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Bölgede yoğun bir koku oluşurken, çevrede bulunan apartmanlardaki vatandaşlarda meraklı gözlerle çalışmaları inceledi.

"Dünyanın en büyük ikinci balinası"

Balinayı inceledikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Deniz Ayas, bu balinanın oluklu türü bir balina olduğunu belirterek, "Akdeniz'in en büyük balina türü. Bu tür aslında dünyadaki en büyük ikinci balina türü. Gördüğünüz balık aslında genç bir birey. Zaten bunların yavruları 5-6 metre civarında oluyor. Yaklaşık 8-10 metre uzunluğundaki bir balina karaya vurdu. Bizde üniversite olarak üniversitemiz bünyesinde deniz müzesi kapsamında bu türü alıp otopsisi yapıldıktan sonra sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bunlar kıyıya çok yaklaşmazlar"

Bu türün batı Akdeniz'de çok sık görüldüğü belirten Ayas, "Özellikle Fransa, İspanya tarafından küçüklerini görmek mümkün. Bu tür bireyler tek tek de gezebilir, 5-6'lı sürü şeklinde de gezebilir. Doğu Akdeniz'de nadirde olsa gözükür. Aslında görülme sıklığını tam bilemiyoruz. Çünkü bunlar kıyıya çok yaklaşmazlar. Belki bunlar daha sıkta ziyaret edebiliyorlardır. Ölüm sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme yapmak gerekir. Tahminler şu olabilir. Aslında birçok yayında bunların plastik kirlilikten ve benzeri sebeplerden hayatlarını kaybettiği yönünde raporlar var. Ancak otopsi yapmadan bunun neden öldüğünü söyleyemeyiz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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