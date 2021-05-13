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Düştüğü dereden 5 gün sonra kurtarıldı, kalabalığı görünce maske istedi

Antalya'da düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kalan Mehmet Tığ (63), itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Tığ, bölgede toplanan kalabalığı görünce maske isteyerek, koronavirüse karşı önlem aldı
 13 Mayıs 2021 15:35
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Düştüğü dereden 5 gün sonra kurtarıldı, kalabalığı görünce maske istedi

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Büklüdere yatağından öğle vakti ses geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir kişinin dere yatağında mahsur kaldığını belirledi.

Ekipler, dere yatağına sarkıttıkları merdivenle Mehmet Tığ'ın olduğu yere ulaştı. Sağ ayağı kırık ve bitkin olduğu görülen Tığ'a ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı. Ağaçla kaplı bölgeden Mehmet Tığ'ı çıkarmanın güç olması nedeniyle itfaiye dere yatağına vinç yardımıyla sedye indirdi. Aparatlar yardımıyla kaşık sedyeye bağlayan Mehmet Tığ, itfaiye ekibi eşliğinde vinçle yukarı çıkarıldı.

Mehmet Tığ, dere yatağına 5 gün önce düştüğünü belirterek, "Susadığım anlarda bir kargının ucuna bağladığım pet şişeye dereden su doldurup içerek susuzluğumu giderdim" dedi.

Kalabalığı gören Mehmet Tığ, kendisine yardım eden bir kişiden maske istedi. Maskesini takan Tığ, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
DHA
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