1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 9 madalyayla dünya şampiyonu oldu

INTERSTENO Türkiye Temsilcisi ve Türk Grubu Başkanı Seçkin Köse: "Klavye Milli Takımımız biri dünya rekoru 3 şampiyonluk, 2 ikincilik, 4 üçüncülük olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak takım halinde bu yıl da dünya şampiyonu olmuşlardır"
 13 Mayıs 2021 15:39
+Aa- Yazdır
Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 9 madalyayla dünya şampiyonu oldu

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) tarafından düzenlenen Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'na katılan Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, toplamda 9 madalyayla dünya şampiyonu oldu.

INTERSTENO Türkiye Temsilcisi ve Türk Grubu Başkanı Seçkin Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenen yarışmaya, Türkiye, Arjantin, Avustralya, Belçika, İsviçre, Çekya, Almanya, İspanya, Fransa, Hırvatistan, Macaristan, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Rusya, Slovakya, Sırbistan ve ABD'den 839 yarışmacının katıldığını belirtti.

Köse, ana dil ve çok dilli (16 dil) ayrımıyla 2 yarış türünde, 4 yaş kategorisi ile toplam 8 yarıştaki en iyi 3'er kişiye toplam 24 madalya verildiğini kaydederek, "Klavye Milli Takımımız biri dünya rekoru 3 şampiyonluk, 2 ikincilik, 4 üçüncülük olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak takım halinde bu yıl da dünya şampiyonu olmuşlardır. Diğer 15 madalyayı da Çekya 5, Japonya 3 , İtalya 3, Polonya 2, ABD 1, Slovakya 1 madalya alarak paylaştı." dedi.

Köse, ana dil yarışında, 0-12 yaş küçüklerde Afyonkarahisar Sandıklı Miralay Reşatbey İlkokulu'ndan Merve Mutlu dakikada net 80 sözcük, 3-16 yaşta Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Nisan Maya Tunçoğlu, dünya rekoru kırarak dakikada net 135 sözcük ve 17-20 yaş gençlerde Şişli Şampiyon Kursu'ndan Mete Özen'in dakikada net 119 sözcükle kategorilerinin dünya şampiyonları olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bugüne kadar yarışmada 40'ı dünya rekoru olmak üzere 103 şampiyonluk elde ettiğine dikkati çeken Köse, şunları kaydetti:

"Avrupa ve Amerika'da yıllar önce el yazısı ilkokullarda kaldırılmış bunun yerine birinci sınıftan itibaren bilgisayar klavye eğitimi konmuştur. Ülkemizde de yeni öğretim yılında ilköğretim 1. sınıfın ikinci yarısından itibaren bilgisayar klavye derslerinin konmasının gerekli olduğunu belirtmek istiyoruz. Bilgisayarı on parmakla bakmadan bilimsel olarak kullanılması önemli bir zaman tasarrufu sağlamaktadır. Klavye eğitimini takiben bilgisayar eğitimleri, algoritma eğitimi, kodlamaya giriş ve yazılım geliştirme eğitimi ile sürdürülmelidir. "

Köse, yarışma ve sonuçlarına ilişkin detaylara "https://www.intersteno.org/intersteno-internet-contests/classification-lists/" ve "https://www.interstenoturk.org/2021-dunya-internet-klavye-sampiyonasi/yaris-sonuclari/" linklerinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kahraman subayın engel tanımayan azim dolu hikayesi
13 Mayıs 2021 16:31		 Aşı kimliği hayata geçiyor: Sosyal özgürlükleri rahatlatacak
13 Mayıs 2021 16:21
Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz
13 Mayıs 2021 15:46		 Prof. Balık: İkinci doz ötelense bile mutlaka yaptırın
13 Mayıs 2021 15:08
Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başlandı
13 Mayıs 2021 13:38		 Soluk borusuna şeker kaçan çocuk çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı
13 Mayıs 2021 12:44
Soğuk havanın hakim olduğu Doğu Anadolu'da sıcak artacak
13 Mayıs 2021 12:15		 Türkiye'nin Sputnik V'yi üretmesi, dışa bağımlılığın azalması açısından önem taşıyor
13 Mayıs 2021 11:41
Filyasyon ekipleri bayrama görevleri başında girdi
13 Mayıs 2021 10:56		 Boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi
13 Mayıs 2021 10:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:27 - Ankara Şehir Hastanesi'nde korona hasta sayısı yüzde 40 düştü17:22 - İftar sonrası kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi17:12 - Kayıp babanın cesedi 15 gün sonra sulama kanalında bulundu17:05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi16:55 - 10 gündür haber alınamayan şahıs bayram günü evinde ölü bulundu16:40 - Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı
16:31 - Kahraman subayın engel tanımayan azim dolu hikayesi16:21 - Aşı kimliği hayata geçiyor: Sosyal özgürlükleri rahatlatacak16:11 - Eldiveni öpüp bayram harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar15:55 - En çok aşı yapan ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?15:46 - Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz15:39 - Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 9 madalyayla dünya şampiyonu oldu
15:35 - Düştüğü dereden 5 gün sonra kurtarıldı, kalabalığı görünce maske istedi15:20 - Bayram namazı sonrası vurulan imam, cinayete kurban gitmiş15:16 - Dünyanın en büyük ikinci balinası, Mersin'de karaya vurdu15:08 - Prof. Balık: İkinci doz ötelense bile mutlaka yaptırın15:02 - Hastanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı
14:57 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte 3 aşamalı normalleşme planı
Soylu'dan çok sert 'Sedat Peker' açıklaması: Operasyon pisliği
Bayram namazı sonrası vurulan imam, cinayete kurban gitmiş
Ali Babacan'ın itirafından sonra Erdoğan ilk kez konuştu
Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı
YÖK kararı sonrası üniversitelerde araştırma görevlisi istihdamı azaldı!
ALES puanı 70 altında olan aday yazılı sınava çağrıldı!
Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz
Oktay: Tam kapanmayı uzatmak gündemimizde yok
Arif Paşa bu yüzden hedefte
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
buruk bir ramazan bayramı 6
anız 2
sütlaç 2
venüs 2
Takviye edici gıdalar 1
kuzulak 2
bilgisayar fan sesi 3
gitmek mi kalmak mı zor 3
Mavi vatan 1
jasat 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam